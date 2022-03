Mario Kart Tour: Nintendos Miis kommen ins mobile Rennspiel

Nintendo bringt seine Mii-Charaktere ins mobile Rennspiel Mario Kart Tour.

Mit einem neuen Trailer (siehe unten) kündigt das Unternehmen für das nächste Spiel-Update die Neuzugänge an.

Was erwartet euch bei den Miis in Mario Kart Tour?

Ihr habt, nachdem das Update veröffentlicht wurde, eine Reihe von Rennanzügen zur Auswahl, darunter befinden sich von Peach, Donkey Kong und Super Mario inspirierte Outfits.

Jedes dieser Outfits beschert euch zudem eine besondere Fähigkeit, die ihr während des Fahrens einsetzen könnt.

Mit der ersten Welle an Mii-Charakteren in Mario Kart Tour ist am 9. März 2022 zu rechnen.

Und es kommen noch mehr

In Zukunft sollen dann wiederum weitere Outfits folgen, eine zweite Welle ist bereits für den 23. März 2022 geplant.

Was die zweite Welle bietet, ist bisher nicht offiziell bestätigt, allerdings könnt ihr ein paar der Umrisse sehen und dazu einige Vermutungen anstellen.

Nintendo bereitet derzeit die Veröffentlichung des Updates 2.12.0 für Mario Kart Tour vor.

Damit wird auch die Level-Obergrenze für Fahrer, Karts und Gleiter erhöht, ebenso die Bonuspunkte für bestimmte Items.