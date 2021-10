Microsoft hat Pläne für einen Jubiläums-Livestream zum 20. Xbox-Geburtstag bekannt gegeben

Bald gibt's im Hause Microsoft was zu feiern, denn die Xbox wird im kommenden Monat 20 Jahre alt.

Aus diesem Anlass hat Microsoft nun Pläne für einen Jubiläums-Livestream bekannt gegeben.

Wann die Show stattfindet

Ausgestrahlt wird dieser Stream am 15. November 2021, also exakt 20 Jahre nach der Markteinführung der allerersten Xbox. Los geht's um 18 Uhr deutscher Zeit.

"Wir laden euch ein, mit uns am 15. November das 20-jährige Jubiläum von Xbox und Halo mit einer unterhaltsamen, digitalen Übertragung für Fans auf der ganzen Welt zu feiern", heißt es dazu.

Keine neuen Spiele!

Gleichzeitig ist das Unternehmen darum bemüht, die Erwartungen im Zaum zu halten. Rechnet daher nicht mit der Ankündigung von neuen Spielen.

"Wir werden zwar keine neuen Spiele ankündigen, aber diese Jubiläumssendung wird ein besonderer Rückblick auf 20 Jahre Xbox sein. Wir werden bald weitere Details bekannt geben, also bleibt dran."

Ebenfalls am 15. November 2021 geht die neue Xbox Series X im limitierten Halo-Design an den Start, darüber hinaus erwarten euch ein neuer Xbox-Controller und ein Headset in diesem Look.

Und obwohl zwar nicht mit neuen Spielen zu rechnen ist, schließt das ja alte Spiele nicht aus. Wie XboxEra-Mitgründer Nick Baker auf Twitter schreibt, könnte Microsoft möglicherweise sein Programm zur Abwärtskompatibilität erweitern.

Eine neue Welle mit abwärtskompatiblen Spielen von Xbox und Xbox 360? Wünschenswert wäre es auf jeden Fall, wenn noch mehr ältere Titel mit den neuen Konsolen kompatibel gemacht werden.