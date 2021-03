Neue Xbox-Angebote: Ubisoft Sale, Alien, L.A. Noire, Yakuza und vieles mehr

Es gibt neue Angebote im Microsoft Store für Xbox

Dazu zählen viele Titel von Publisher Ubisoft

Auch Alien: Isolation oder L.A. Noire sind günstiger zu haben

In dieser Woche gibt's einmal mehr eine Menge verschiedener Angebote im Microsoft Store für Xbox-Besitzer und -Besitzerinnen.

Mit dabei sind vor allem haufenweise Ubisoft-Spiele im Publisher-Sale. Bei all den Angeboten ist doch sicher was für euch dabei, oder?

Zum Beispiel Alien: Isolation - The Collection mitsamt aller DLCs für 21,99 Euro - lest hier, warum ihr Alien: Isolation unbedingt spielen solltet. Alternativ bleibt ihr auf der Erde und reist in Assassin's Creed Valhalla für 48,99 Euro in die Vergangenheit.

Apropos Vergangenheit: ein paar echte Klassiker erwarten euch in Baldur's Gate and Baldur's Gate 2: Enhanced Editions sowie Planescape: Torment and Icewind Dale: Enhanced Editions für jeweils 24,99 Euro. Auch Beyond Good and Evil HD ist für 3,79 Euro allemal einen Blick wert.

Far Cry 4 ist eines der Spiele, die vom neuen FPS Boost auf Xbox Series X und S profitieren - ihr bekommt es aktuell für 9,89 Euro und den Nachfolger Far Cry 5 für 13,99 Euro.

In Immortals Fenyx Rising rettet ihr für 41,99 Euro die griechischen Götter, in L.A. Noire löst ihr für 19,99 Euro mehrere Kriminalfälle, für 26,99 Euro reist ihr in Red Dead Redemption 2 in den Wilden Westen oder greift für 19,99 Euro in Starlink: Battle for Atlas nach den Sternen.

Die "Warlords von New York Edition" von The Division 2 kostet euch aktuell 17,99 Euro. Habt ihr das Hauptspiel bereits, gibt's die Erweiterung für 8,99 Euro. Außerdem erhaltet ihr zum Beispiel The Surge 2 für 12,49 Euro.

Steht euch der Sinn nach Yakuza-Abenteuern, bietet euch die Yakuza Remastered Collection drei Spiele zum Preis von 29,99 Euro. Alternativ bekommt ihr die enthaltenen Titel Yakuza 3 Remastered, Yakuza 4 Remastered sowie Yakuza 5 Remastered einzeln für jeweils 14,99 Euro.

Und wenn es etwas rasanter sein darf, könnt ihr euch ja mal Burnout Paradise Remastered für 4,99 Euro, Need for Speed für 4,99 Euro, Need for Speed Rivals für 4,99 Euro, Need for Speed Payback für 7,49 Euro, Steep für 9,99 Euro und The Crew 2 für 12,49 Euro näher angucken.

Alle weiteren Angebote sind hier zu finden.