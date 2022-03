PlayStation übernimmt die Haven Studios - Multiplayer-Spiel mit sich entwickelnder Welt in Arbeit

Wie PlayStation heute mitteilte, übernimmt man die in Montreal ansässigen Haven Studios, die von Jade Raymond gegründet wurden.

Anfang 2021 wurde die Gründung des Studios bekannt gegeben und nach einer anfänglichen Investition übernimmt man das Studio nun komplett.

Willkommen in der Familie

"Wir begannen unsere Zusammenarbeit mit Jade und ihrem Team Anfang 2021, als sie kurz davor standen, die Gründung von Haven Studios bekannt zu geben", schreibt Hermen Hulst, Head of PlayStation Studios, im PlayStation Blog.

"Seit ihrem ersten Pitch waren wir von Havens Vision inspiriert, ein modernes Multiplayer-Erlebnis zu schaffen, das Spieler auf positive und sinnvolle Weise zusammenbringt. Wir waren überzeugt, dass sie mit ihrer kreativen und technischen Kompetenz in der Lage sind, ein so ehrgeiziges Projekt zu verwirklichen, und freuten uns, in die Entwicklung einer neuen, originellen IP für PlayStation zu investieren."

Excited to officially welcome @HavenStudiosinc to PlayStation Studios! Super impressed by @ibjade and her talented team, and their vision for an original multiplayer game for PlayStation. Congrats to everyone at Haven! pic.twitter.com/EjWFbh1HEc — Hermen Hulst (@hermenhulst) March 21, 2022

"Dank unseres talentierten, leidenschaftlichen Teams und ihrer außergewöhnlichen Beiträge haben wir in kurzer Zeit erstaunliche Fortschritte gemacht", betont Raymond. "Wir haben bei Haven eine Kultur etabliert, die auf Freundlichkeit, Anpassungsfähigkeit und Mut basiert und Kreativität freisetzt. Unsere erste neue IP für PlayStation ist auf dem besten Weg, ein AAA-Multiplayer-Erlebnis zu liefern, mit der Vision, eine systemische und sich entwickelnde Welt zu schaffen, die sich auf Freiheit, Nervenkitzel und Spielfreude konzentriert und die Spieler über Jahre hinweg unterhalten und beschäftigen wird."

"Heute beginnt für das Haven-Team als Teil der PlayStation-Studios-Familie eine neue Phase unserer Reise. Die Zusammenarbeit mit Hermen, Connie Booth und dem PlayStation-Team im vergangenen Jahr war ein Höhepunkt meiner Karriere. SIE ist ein unterstützender Partner, der den kreativen Prozess wirklich versteht und weiß, was es braucht, um ein AAA-Blockbuster-Spiel zu entwickeln. Sie haben uns ermutigt, unsere kühne Vision zum Leben zu erwecken und unsere Träume wahr werden zu lassen, und wir könnten nicht begeisterter sein über diese Gelegenheit, unsere Partnerschaft zu stärken."