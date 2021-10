Splitgate-Ideen, die auf Eis lagen, werden dank Finanzierung jetzt aufgetaut

Weil Entwickler 1047 Games durch seine Finanzierung nun genügend Geld zur Verfügung hat, sollen einst verworfene Ideen für Splitgate wiederbelebt werden.

Mit Geld macht man sich die Welt, wie sie einem gefällt

In der Dezember-Ausgabe des Edge Magazine sprach Ian Proulx, CEO und Mitbegründer von 1047 Games, über die erfolgreiche Finanzierung von Splitgate, dem bisher ersten Titel des Unternehmens. Da das Studio jetzt die nötigen Kapazitäten hat, können auch einige verworfene Ideen wieder aufgewärmt werden (via MP1st)

Die zusätzliche Investoren-Finanzierung soll laut Proulx dazu beitragen das Spiel "auf eine neue Ebene" zu heben, die weit über alles hinausgeht, was wir uns je vorstellen konnten". Der Umfang des Projekts sei dadurch um das Zehnfache gestiegen.

Gleichzeitig erinnert Proulx daran, dass es manchmal auch besser sein kann, nicht nach den Sternen zu streben, wenn es auf dem eigenen Planeten noch genug Aufgaben zu erledigen gibt. So sollen sich 1047 Games und Splitgate zurücknehmen, damit der Spielumfang vergrößert werden kann.

Splitgate soll nicht das nächste Fortnite werden

"Anstatt sich darauf zu konzentrieren, was wir morgen tun müssen und was im nächsten Update ist, geht es vielmehr darum, einen Schritt zurück zu gehen. Wir müssen morgen nicht Fortnite sein. Wir haben jetzt die Feuerkraft, um dieses kleine Team in ein großes Studio zu verwandeln und es von einem grenzwertigen Triple-A zu einem Quadruple-A zu machen."

Ein bescheidener Ansatz - aber auch ein vernünftiger. Mal sehen, wie das Studio seine 100-Millionen-Dollar-Finanzierung einsetzt und was in Zukunft noch alles mit Splitgate geschieht.