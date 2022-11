Kostenlose Games: Die besten Free to play Spiele 2022

Games kostenlos spielen? Wo ist der Haken? Nun, der Haken ist, dass ihr meistens für zusätzliche kosmetische Outfits und ähnliche Dinge zahlen müsst. Im Normalfall ist das aber alles optional und ihr braucht es nicht, um die jeweiligen Spiele überhaupt zocken zu können. Auch, wenn man es natürlich gerne so aussehen lässt, als würde euch dabei etwas entgehen, ihr werdet immer von irgendetwas gelockt.

Dennoch könnt ihr auch mit Free-to-play-Spielen eine ganze Menge Spaß haben, ohne keinen Cent oder nur sehr wenig Geld auszugeben. Letztlich ist es ja so, dass man Entwickler doch gerne mal unterstützt, wenn man Spaß an ihrem Spiel hat, oder? Hier zeigen wir euch eine kleine Auswahl mit den aktuell besten Free-to-play-Spielen aus verschiedenen Genres. Anspruch auf Vollständigkeit erheben wir übrigens nicht, die Liste wird in Zukunft weiter ergänzt, aber das nur am Rande.

Anfangs kostete Star Wars: The Old Republic noch eine monatliche Gebühr, wie es im Jahr 2011 für MMOs üblich war. Aber bereits ein Jahr später erfolgte der Umstieg aufs Free-to-play-Modell und das mit Erfolg. Seit mehr als zehn Jahren könnt ihr hier Abenteuer im Star-Wars-Universum erleben, die mehr als 3.000 Jahre vor den Filmen spielen.

Ihr könnt euch der dunklen oder der hellen Seite mit verschiedenen Charakterklassen anschließen, versammelt Begleiterinnen und Begleiter um euch und zieht je nach gewählter Fraktion in den Krieg gegen Imperium oder Republik. Die jeweiligen Klassen-Storys könnt ihr auch alleine absolvieren und euch für andere Aktivitäten mit weiteren Spielerinnen und Spielern zusammenschließen. Wenn ihr jetzt einsteigt, erwarten euch eine Menge Inhalte, die über die Jahre hinweg zum Spiel hinzukamen.

Zwei der veröffentlichten Erweiterungen von The Old Republic sind für Gratisspieler verfügbar, die anderen müsst ihr aber hinzukaufen. Oder ihr könnt sie spielen, indem ihr ein Abonnement abschließt und Zugriff darauf erhaltet.

Interesse? Für PC gibt es Star Wars: The Old Republic auf Steam und auf Origin.

Star Wars: The Old Republic

Fall Guys (2020 – PC, Xbox, PlayStation, Nintendo Switch)

Auch Fall Guys war ursprünglich nicht kostenlos spielbar, sondern erforderte einen Kauf. Durch die anfängliche Veröffentlichung als PS-Plus-Spiel explodierte die Bekanntheit von Fall Guys über Nacht. Es folgte später eine Übernahme der Entwickler durch Epic Games, die Veröffentlichung auf weiteren Plattform und die Umstellung aufs neue Geschäftsmodell.

Im Grunde ist Fall Guys eine Art Spielshow. Gemeinsam mit zahlreichen anderen Spielerinnen und Spielern hüpft, lauft und schubst ihr euch durch zahlreiche verschiedene Level, versucht Fallen zu umgehen und letztlich der Einzige zu sein, der in einer Runde noch übrig ist. Ihr könnt auch gemeinsam mit Freundinnen und Freunden an den Wettkämpfen teilnehmen.

Ergänzt wird Fall Guys regelmäßig durch neue Kostüme für die Bohnen, die Figuren im Spiel, Hindernisse, Spielarten und Level.

Interesse? Für PC gibt es Fall Guys im Epic Games Store, für die Xbox im Microsoft Store, für PlayStation im PlayStation Store und für Nintendo Switch im eShop.

Fall Guys

Fortnite (2017 – PC, Xbox, PlayStation, Nintendo Switch, Mobile)

Es gibt wohl kaum ein Spiel, das eine steilere Karriere hingelegt und sich zum Popkultur-Phänomen entwickelt hat, wie Epics Fortnite. Das Battle Royale lebt vor allem von seinen endlosen Crossover-Events, unter anderem mit Star Wars, Marvel, DC und zahllosen anderen. Mit Fortnite hat Epic zur richtigen Zeit den richtigen Nerv getroffen. Als das Spiel zum Wechsel eines Kapitels vorübergehend offline ging, beherrschte das sogar bis in die Mainstream-Medien die Schlagzeilen.

Spielerisch könnt ihr euch mit anderen messen und darum kämpfen, wer als letzter noch auf dem Schlachtfeld steht. Oder ihr tobt euch im kreativen Modus aus. Es gibt verschiedene Spielvarianten und immer wieder zeitlich begrenzte Modi, die euch bei Laune halten. So schnell dürfte Fortnite nicht mehr von der Gaming-Bildfläche verschwinden. Wer Lust auf ein buntes Battle Royale hat, sollte mal reinschauen.

Interesse? Für PC gibt es Fortnite im Epic Games Store, für die Xbox im Microsoft Store, für PlayStation im PlayStation Store und für Nintendo Switch im eShop.

Fortnite

Apex Legends (2019 – PC, Xbox, PlayStation, Nintendo Switch)

Titanfall-Entwickler Respawn Entertainment sprang mit Apex Legends ebenfalls auf den Battle-Royale-Zug auf – und das mit Erfolg. Ihr habt die Wahl zwischen verschiedenen unterschiedlichen Charakteren mit individuellen Fähigkeiten und kämpft darum, in dieser Science-Fiction-Spielwelt mit eurem Team am Ende noch auf dem Schlachtfeld zu stehen, während eure Gegner vor euch auf dem Boden liegen.

Regelmäßig kommen neuen Charaktere hinzu, es gibt Veränderungen an den Karten, neue Schlachtfelder und regelmäßig einen neuen Battle Pass, mit dem ihr zusätzliche kosmetische Items freischalten könnt. Wer sich gerne mit seinem Team abstimmt, kann an Apex Legends viel Freude haben und versuchen, das Maximum aus seiner auserwählten Legende herauszuholen. Da ist für jeden Geschmack was Passendes dabei.

Interesse? Für PC gibt es Apex Legends auf Steam, für die Xbox im Microsoft Store, für PlayStation im PlayStation Store und für Nintendo Switch im eShop.

Apex Legends

World of Tanks (2010 – PC, Xbox, PlayStation, Nintendo Switch)

Ihr möchtet euch in Panzerschlachten austoben? Dann werdet ihr wohl kaum ein besseres Spiel dafür finden als World of Tanks, das euch hunderte von Panzern aus verschiedenen Jahrzehnten bietet, mit denen ihr in PvP-Schlachten gegen andere Spielerinnen und Spieler antretet. Besagte Panzer erstrecken sich über verschiedene Nationen, Stufen und Typen, vom leichten bis hin zum schweren Panzer.

Und ihr müsst ein gutes Auge beweisen, denn auf den Schlachtfeldern könnte sich hinter jeder Ecke ein Panzer verstecken, der nur darauf wartet, eure Schwachstelle auszunutzen. Umgekehrt sucht ihr nach der besten Position, um Feinde zu überraschen und schnell die entscheidenden Treffer zu landen. Letztlich kommt es gleichermaßen auf gutes Teamplay und eine gute Beherrschung der Kampfmaschinen an, um als Sieger aus dem Gefecht hervorzugehen.

Interesse? Für PC gibt es World of Tanks auf Steam, für die Xbox im Microsoft Store und für PlayStation im PlayStation Store.

World of Tanks

Nach dem Start als Premium-Titel wechselte Bungies Destiny 2 später zu einem Free-to-play-Modell, wenngleich ihr die jeweils neuen Erweiterungen immer hinzukaufen müsst. Wenn ihr bereits das erste Destiny gespielt habt, wisst ihr im Grunde auch, wie sich Destiny 2 spielt. Ihr wählt euren Hüter aus, erlebt die Geschichte, die euch durch unser Sonnensystem führt, absolviert Koop-Missionen und Raids oder nehmt es im PvP mit anderen Spielerinnen und Spielern auf.

Mit zahllosen Waffen und anderen Ausrüstungsgegenständen entwickelt ihr euren eigenen Spielstil für die gewählte von insgesamt drei Klassen. Die Jagd nach neuer Beute, um euch weiter zu verbessern, stellt auch mit den größten Anreiz beim Spielen dar, während ihr darauf wartet, dass Bungie die Geschichte von Destiny 2 um ein weiteres Kapitel ergänzt. Früher wurden zwar teilweise ältere Inhalte zum Unmut der Fans wieder entfernt, zukünftig möchte Bungie das aber nicht mehr tun.

Interesse? Für PC gibt es Destiny 2 auf Steam, für die Xbox im Microsoft Store und für PlayStation im PlayStation Store.

Destiny 2

Auf den ersten Blick erinnert Lost Ark an Diablo, es ist aber ein waschechtes MMO. Ihr entdeckt zahlreiche verschiedene Länder mit eurer auserwählten Klasse und sucht nach verlorenen Schätzen. Diese Schätze dienen natürlich dazu, euren Charakter kampfstärker zu machen und zu verbessern. Ihr wisst, wie der Hase läuft.

Ob ihr nun Quests erfüllt, gemeinsam mit anderen auf die Reise geht und Raids absolviert oder im PvP Duelle gegen andere Spielerinnen und Spieler austragt, das Fantasy-MMO hat eine Menge Inhalte für euch zu bieten, die ihr zum Beispiel im Gegensatz zu World of WarCraft aus einer etwas anderen Perspektive erlebt. Ein Blick lohnt sich, wenn euch der Sinn nach solchen Spielen steht, aber nur auf PC!

Interesse? Für PC gibt es Lost Ark auf Steam.

Lost Ark

Noch mehr Fantasy-RPG-Action gefällig? Hier ist Genshin Impact! Im Gegensatz zu einem Lost Ark spielt ihr hier aus der Verfolgerperspektive und könnt die umfangreichen Landschaft von Teyvat erkunden, Quests erfüllen und neue Ausrüstung sammeln, mit denen ihr eure Charaktere verbessert.

Regelmäßig werden neue Updates mit zusätzlichen Inhalten, Charakteren und neuen Events veröffentlicht, die euch bei Laune halten. Im Kampf spielen sieben verschiedene Elemente eine Rolle, die natürlich aufeinander abgestimmt haben und etwa in Kombination miteinander verschiedene Stärken und Schwächen haben. Hier die optimalen Ergebnisse herauszufinden, kann die Kämpfe deutlich entspannter gestalten. So oder so gibt es in Genshin Impact viel zu entdecken, wenn der Anime-Stil euer Ding ist.

Interesse? Für PC gibt es Genshin im Epic Games Store, für PlayStation im PlayStation Store, für iOS im App Store und für Android im Google Play Store.

Genshin Impact

Nach dem Aufstieg des Battle-Royale-Genres sprang auch Activisions beliebte Call-of-Duty-Reihe auf den Battle-Royale-Zug auf und führte mit Warzone einen neuen Ableger ein. Gemeinsam mit zahlreichen anderen Spielerinnen und Spielern werdet ihr auf einer Map abgesetzt, sucht euch euer Arsenal und Vorräte zusammen und schließt Aufträge ab, um den Sieg zu erzielen.

Regelmäßig kommen neue Inhalte hinzu, der verfügbare Content wechselt auch mit der Veröffentlichung neuer Spiele aus der Hauptreihe. Es wird also häufig etwas Neues geboten, um euch bei Laune zu halten. Wer so schon gerne Call of Duty im Multiplayer spielt, dürfte auch an Warzone auf jeden Fall seine Freude haben.

Interesse? Für PC gibt es Call of Duty Warzone im Battle.net, für die Xbox im Microsoft Store und für PlayStation im PlayStation Store.

Call of Duty Warzone

Splitgate kam mehr oder minder aus dem Nichts und verknüpfte Sci-Fi-Ballereien, wie man sie aus Halo kennt, mit einer Portalmechanik, um die Kämpfe noch dynamischer und unberechenbarer zu gestalten. Ihr solltet immer in Bewegung bleiben und Portale strategisch klug platzieren, um euch im Kampf einen Vorteil zu verschaffen.

Verfügbar sind für die Kämpfe zahlreiche verschiedene Charaktere, mit denen ihr wiederum in ebenso zahlreichen Modi auf unterschiedlichen Ranglisten antretet. Ganz egal, ob ihr einfach nur so zum Spaß spielen oder euch in den Bestenlisten an die Spitze setzen wollt. Ausgetragen werden die Kämpfe unter anderem in einem aktiven Vulkan, einer Alien-Absturzstelle sowie in einem Unterwasser-Luxushotel. Und dank Crossplay spielt ihr auch gegen Spielerinnen und Spieler auf anderen Plattformen.

Interesse? Für PC gibt es Splitgate auf Steam und im Epic Games Store, für die Xbox im Microsoft Store und für PlayStation im PlayStation Store .

Splitgate

In Valorant kämpfen Agenten mit individuellen Fähigkeiten gegeneinander. Zwei Teams treten gegeneinander an und jeder Spieler und jede Spielerin hat pro Runde nur ein Leben zur Verfügung. Es kommt also gleichermaßen auf schnelle Reaktionen wie auf vorsichtiges Vorgehen an, damit ihr eurem Team möglichst lange weiterhelfen könnt.

Neben den individuellen Fähigkeiten wählt ihr Waffen und Munition für euren Agenten aus, die Karten sind wiederum auf Team-Strategien ausgelegt. Gespielt wird wiederum in 5vs5-Matches, ihr solltet also auch schauen, dass ihr nicht unbedingt alles im Alleingang unternehmt, sondern euch in eurem Team abstimmt. Natürlich gibt es aber auch noch eine Reihe anderer Spielmodi, mit denen ihr euch die Zeit vertreiben könnt.

Interesse? Für PC gibt es Valorant im Epic Games Store.

Valorant

Halo ist 2021 zurückgekehrt und das ist zugleich eine Premiere für die Serie, denn der Multiplayer-Part von Halo Infinite ist kostenlos spielbar! Ihr könnt das klassische Halo-Online-Gameplay erwarten und müsst dafür diesmal nichts bezahlen. Im Rahmen saisonaler Aktualisierungen kommen neue Inhalte, darunter Spielmodi und Karten, regelmäßig hinzu.

Unter anderem tretet ihr im typischen Arena-Gameplay an und sammelt auf den Karten verteilte Ausrüstung ein. Neben diesen Waffen und weiteren Gadgets gibt es natürlich auch Fahrzeuge, die ihr einsetzen könnt, um eure Feinde zu erledigen. Währenddessen gestaltet ihr euren individuellen Spartan, der sich mithilfe zahlreicher kosmetischer Objekte anpassen lässt. Die bekommt ihr bei Events oder durch den Battle Pass als Belohnungen.

Interesse? Für PC gibt es Halo Infinite auf Steam und für die Xbox im Microsoft Store.

Halo Infinite

