The Ascent für PS5 und PS4 bestätigt - Release des Cyberpunk-Shooters schon im März!

Curve Games und Neon Giant haben eine Umsetzung des Cyberpunk-Shooters The Ascent für PlayStation 5 und PlayStation 4 angekündigt.

Und auf diese müsst ihr gar nicht mehr so lange warten, als Release-Termin wurde der 24. März 2022 festgelegt.

Besonderer Bonus für Vorbesteller

Wer sich The Ascent auf PlayStation 5 oder PlayStation 4 vorbestellt, erhält den exklusiven Raketenwerfer RPEG 33 mit Laservisier im PlayStation-Blau als Bonus.

"Wir haben mit der Entwicklung von The Ascent begonnen, weil wir die Spieleentwicklung lieben", kommentiert Arcade Berg, Mitgründer und Creative Director von Neon Giant. "Wir wollen das, was wir entwickelt haben, mit so vielen Spielern wie möglich teilen, in der Hoffnung, dass die Leute genauso viel Spaß beim Spielen haben wie wir beim Entwickeln."

"Unsere wunderbare Community und ihr Feedback sind so wichtig für uns und helfen uns, das Spiel zu gestalten", ergänzt Tor Frick, ebenfalls Creative Director und Mitgründer. "Es ist erstaunlich, wenn man zurückblickt und sieht, wie weit wir seit der Veröffentlichung von The Ascent im Juli des vergangenen Jahres gekommen sind. Wir waren in der Lage, neue, von den Spielern gewünschte Funktionen wie den Fotomodus, die Transmogrifikation und jetzt New Game+ sowie die DLC-Packs hinzuzufügen. Wir freuen uns riesig, dass wir all dies nun den Spielern auf der PlayStation zur Verfügung stellen und unsere großartige Community erweitern können."

Die Umsetzung für PlayStation-Konsolen kommt nicht allzu überraschend. Das Entwicklerstudio hatte Spielern und Spielerinnen bereits früh früh Hoffnung gemacht, zuletzt waren außerdem Alterseinstufungen für PS5 und PS4 aufgetaucht.

Neues für die Steam-Version

Gleichzeitig mit der Ankündigung der PlayStation-Versionen erhielt die Steam-Version von The Ascent heute neue Inhalte. Dazu zählt zum einen das Cyber Warrior DLC Pack, das für 4,99 Euro unter anderem zwei neue Waffen enthält.

Ebenso ist jetzt der New-Game-Plus-Modus verfügbar, wenn ihr The Ascent einmal durchgespielt habt. Gegner erhalten hier zusätzliche Fähigkeiten, ihre Projektile fliegen viel schneller und es ist schwieriger, ihnen auszuweichen.