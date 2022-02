Twitch-Streaming läuft wieder auf der Xbox mit dem neuesten Update

Jetzt habt ihr von eurem Xbox-Dashboard aus wieder direkten Zugriff auf das Twitch-Streaming: Diese Funktion kehrt nach Jahren auf die Xbox One und Xbox Series X/S zurück.

2017 wurde diese Integration auf dem Dashboard von der Xbox One entfernt, jetzt ist sie zurück, wie ein offizieller Blogbeitrag von Microsoft bestätigt. Fünf Jahre hat es zwar gedauert, jetzt sei die Funktion für die Konsole allerdings "überarbeitet und besser denn je", heißt es in der Mitteilung.

Um die Funktion an den Start zu bekommen, müsst ihr auf eurer Xbox nur "Aufzeichnen und freigeben" auswählen. Dort könnt ihr jetzt die Option „Live Streaming" auswählen und die Konsole mit eurem Twitch-Kanal verbinden. Danach habt ihr die Schaltfläche "Jetzt live gehen" direkt in eurem Start-Dashboard und könnt so besonders leicht auf Sendung gehen.

Livestreaming via Twitch wird auf Xbox jetzt noch einfacher!



Schritt 1: Hinsetzen

Schritt 2: Xbox einschalten

Schritt 3: LIVE gehen



Mehr Infos?https://t.co/wXxDmz1Pcx — Xbox DACH (@XboxDACH) February 23, 2022

Ein paar Rahmeneinstellungen müsst ihr aber noch immer tätigen. Mit einigen Optionen könnt ihr natürlich die entsprechende Spielekategorie und den Stream-Titel anpassen, aber auch die Spieldarstellung im Hinblick auf Auflösung und Bitrate, den Game-Sound sowie das Mikrofon und die Webcam könnt ihr nach euren Wünschen einrichten. Insgesamt soll das Streaming über die Xbox nun aber alles einfacher funktionieren als vorher, ohne dass ihr die Twitch-App auf der Konsole nutzen müsst.

Zwei weitere Funktionen für gemütlicheres Streaming sind, dass automatisch ein Pausenbildschirm im Stream auftaucht, wenn ihr euer Spiel anhaltet, und Twitch die Kategorie anpasst, sobald ihr das Game wechselt. Unter "Xbox-Benachrichtigungen" könnt ihr übrigens auch einstellen, dass ihr eine Mitteilung auf eure Konsole wollt, wenn bestimmte Streamer live gehen.

Diese Funktionen kommen jetzt alle auf die Xbox, es sollen aber noch mehr Features zum Streaming über die Konsole folgen.