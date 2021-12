Ubisoft verschenkt Rayman Origins gratis für den PC

Kurz vor dem Fest beschenkt euch der Ubisoft Store schon mit einem spaßigen Givaway: Den 2D-Platformer Rayman Origins rund um den Kindskopf mit der Haartolle bekommt ihr aktuell komplett gratis zwischen dem 14. und dem 22. Dezember. Dabei handelt es sich um eine Aktion im Rahmen des 35-jährigen Jubiläums von Ubisoft in diesem Jahr.

Jeder Held hat einen Anfang und jeder Chaot ebenso. So auch Rayman, denn in Origins wird seine Vergangenheit und der Ursprung seiner Freundschaft zum blauen Sidekick Globox in kunterbunten Hüpfer-Levels erzählt. Vor hübschen, handgezeichneten Hintergründen springt der bekannte Platformer-Star darin mit seinem besten Kumpel quer durch den virtuellen Urwald im Kampf gegen eine Bedrohung: Die fiesen Antitoons. Chaos und Slapstick-Humor kommen dabei natürlich nicht zu kurz!

Von 2011 stammt diese irrwitzige Reise, die damals für PC, Xbox 360, PS3, Nintendo 3DS und später auch für Vita erschien und uns im Test richtig gut unterhalten konnte. Das Spiel feiert dieses Jahr also den 10. Geburtstag, neben dem Ubisoft-Jubiläum also noch ein Grund, Rayman als Giveaway zu verschenken.

Falls ihr dieses Sidescrolling-Jump-and-Run-Abenteuer also noch nicht erlebt habt, könnt ihr es euch jetzt kostenlos für den PC unter den Nagel reißen und euch in der Dezember-Kälte in den warmen Dschungel aufmachen. Dazu müsst ihr nur die Ubisoft-Connect-Software auf dem Computer haben, schon könnt ihr den Platformer genießen.

In diesem Jahr gab es schon ein paar Deals und Giveaways von Ubisoft passend zum Firmenjubiläum, so zum Beispiel den FPS Far Cry 3 oder auch den Stealth-Shooter Splinter Cell: Chaos Theory.