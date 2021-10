Valve zeigt das Innenleben des Steam Decks in neuem Video - Austauschanleitung und Warnung zugleich

In wenigen Monaten wird die erste Ladung Steam Decks verteilt. Damt ihr vorab schonmal einen Blick in das Innenleben von Valves Handheld-Gaming-PC werfen könnt, hat der Hersteller das Gerät in einem neuen Video geöffnet.

Schrauben auf! Wir wollen hinter den Deckel des Steam Decks sehen

Dort geht Valve auch auf die Frage ein, ob die Komponenten des Decks austauschbar sind. Eine wichtige Info für viele Nutzer, denn es kann viel Geld sparen, ein kaputtes Teil selbst zu ersetzen. Valve zeigt im Video, wie ihr einen Stick und die SSD austauschen könnt - empfohlen wird das aufgrund des kompakten Innenlebens allerdings nicht.

"Eine der am häufigsten gestellten Fragen, die wir zum Steam Deck erhalten haben, ist die nach den Komponenten im Inneren und ob sie austauschbar oder aufrüstbar sind. Die Antwort ist etwas komplizierter als ein einfaches Ja oder Nein, also haben wir ein Video erstellt, um alle Details zu erklären", sagt Valve in dem Video.

Deshalb soll das Video für alle technisch Versierten "ein Anleitungsvideo" sein, für alle Laien ist es eher ein "warum man das nicht tun sollte"-Video. Während ein Mitarbeiter also den Thumbstick und die SSD des Steam Decks wechselt, spricht dieser immer wieder kleine Fallstricke an und Warnungen aus.

Wenn ihr euch nicht hundertprozentig sicher seid, lasst es lieber

"Das Steam Deck ist ein sehr sorgfältig konzipiertes System", heißt es weiter, "und die Teile wurden sorgfältig für dieses Produkt mit seiner speziellen Konstruktion ausgewählt, sodass sie nicht wirklich dafür ausgelegt sind, vom Benutzer ausgetauscht zu werden. Das Öffnen und Auswechseln von Teilen könnte die Dinge durcheinander bringen...und zwar gründlich".

Wer sich trotzdem zutraut, sein Steam Deck zu zerlegen, und keine Angst vor dem Verlust der Garantie oder anderen Konsequenzen hat - im Video heißt es, man könne das Steam Deck mit einer falsch ausgewählten Ersatzkomponente sogar in Brand setzen - wird nicht davon abgehalten.

Der erste Schwung Steam Decks sollte die Vorbesteller Anfang Dezember erreichen. Alle anderen Interessierten müssen sich bis zur zweiten Jahreshälfte 2022 gedulden. Ab 419 Euro aufwärts konnten Spieler die kleine PC-Konsole im Juli vorbestellen.