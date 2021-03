Wie Mimimi nach Desperados 3 mit seiner Süßkartoffel neue Wege geht - und wie das DLR dabei hilft

Frage: Wer kümmert sich eurer Ansicht nach um die Games-Förderung des Bundes? Welches Ministerium käme euch da als erstes in den Sinn? Dass sich das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) mit solchen Dingen befasst, okay, dass ist dank Internetausbau (noch immer Neuland...) und Co. mittlerweile kein großes Geheimnis mehr. Und allein dass BMVI weiß, warum Andreas Scheuer noch im Amt ist. Aber das nur am Rande... Wo war ich? Ach ja, Games-Förderung. Vor meinem Gespräch mit Johannes Roth, CEO und Gründer von Mimimi Games (Shadow Tactics, Desperados 3) war mir nicht bewusst, dass der Projektträger des deutschen Games-Förderprogramms das Deutsche Luft- und Raumfahrtzentrum (DLR) ist. Wäre jetzt nicht mein erster Tipp gewesen...

Bevor ihr euch jetzt fragt, was Luft- und Raumfahrt mit Videospielen zu tun haben - außer dass es entsprechende Spiele gibt, die sich mit der Thematik befassen - und wie das funktionieren kann: das tut es. Und zwar sehr gut, wie Roth mir berichtet. "Es gab ja dieses kleine Förderungsprogramm von 2019/2020, das für uns nicht das relevante war", erzählt er. "Wir sind jetzt in dem richtigen, großen Programm drin, das im September 2020 losging und wir gehörten da mit zu den ersten Antragstellern. Dementsprechend gab es natürlich Fälle und Momente, in denen noch nicht alles klar oder eingespielt war, aber das ist völlig im Rahmen des Erwartbaren. Für uns hat es dann doch sehr gut geklappt und die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des DLR sind sehr motiviert, gut dahinter, fachkundig und daran interessiert, coole Projekte umzusetzen."

"Ich habe auch schon Anrufe bekommen und wurde gefragt, 'hey, wie sieht denn das Setting vom nächsten Spiel aus, ich bin eigentlich Desperados-3-Fan...", sagt Roth und lacht. "Das sind eben auch Gamer, die da sitzen und das machen. Ich empfand das als sehr angenehm. Ein paar Sachen sind noch nicht ganz reibungsfrei, aber es gab in dem Sinne keine bösen Überraschungen oder so was."

Dabei kommt er auf den umstrittenen Kulturtest zu sprechen, der zum einen falsche Erwartungen weckte. Und zum anderen keine deutsche Idee ist, sondern eine Vorgabe der Europäischen Union: "Die Leute fragten, ob jetzt jedes Spiel die DDR behandeln muss oder so was, damit es eine Förderung kriegt. Was überhaupt nicht der Fall ist. [...] Er ist natürlich so gestaltet, dass du coole Spiele machen kannst. Es geht eher darum, dass nicht jedes Unternehmen weltweit sich die deutsche Förderung einsacken kann und die Effekte innerhalb Deutschlands und der EU stattfinden. Und das funktioniert, ich bin damit zufrieden."

Wobei Mimimi nicht von Anfang an geplant hatte, beim neuen Projekt auf Selfpublishing zu setzen. Ohne die Games-Förderung wäre dieser Schritt letzten Endes nicht möglich gewesen. Der Starttermin der Förderung fiel günstig mit Mimimis Wunsch, die Rechte an der Marke zu behalten, zusammen und dann führte bei diesem "glücklichen Zufall" eins zum anderen.

Der Unterschied zur vorherigen Arbeit mit Publishern ist, dass Mimimi sich künftig um die Kosten für manche Aspekte der Entwicklung selbst kümmert, zum Beispiel die Qualitätssicherung und Lokalisierung. Dass Mimimi nicht mit einem Publisher zusammenarbeitet - stattdessen gibt's die Games-Förderung und mit Kowloon Nights einen Investor -, bedeutet indes nicht, dass das neue Projekt weniger Aufwand erfordert als die Vorgängertitel: "Es ist auf jeden Fall unser größtes, teuerstes Projekt - mit gutem Abstand", verrät Roth. "Klar, wir schauen uns die Verkaufszahlen von Shadow Tactics und Desperaods 3 an und was dabei herumkommt, deshalb glauben wir, dass es eine gute Idee ist, dies alles so zu machen. Aber es ist schon ein sehr großes Projekt für uns und auch innerhalb der deutschen Gamesbranche ist es eine sehr, sehr relevante Summe."

Für sein brandneues Projekt, das auf Desperados 3 folgt, erhält Mimimi Games vom Bund eine Förderung in Höhe von 2.025.942 Euro. Eine Summe, deren Höhe sich laut Roth nach dem Gesamtbudget des Projekts richtet. Antragsteller rechnen dieses vor dem Förderantrag aus, geben es an und dann legt eine Förderquote fest, wie hoch die Förderung ausfällt. Die Förderquote des Bundes ist von 25 bis maximal 50 Prozent gestaffelt. Bis zu einem Budget von 2 Millionen Euro liegt die Förderquote bei maximal 50 Prozent, dann reduziert sich diese Summe degressiv bis zu einem Budget von 8 Millionen Euro auf 25 Prozent - niedriger als das geht's nicht mehr.

Was den plausiblen Machbarkeitsnachweis anbelangt, war es für Mimimi aufgrund der Referenzen durch Shadow Tactics, Desperados 3 und die vorherigen Titel natürlich einfacher. Am Ende möchte keiner, dass der Bund Steuergelder an Leute ausbezahlt, die nicht das leisten, was sie versprochen haben. Für neu gegründete Studios ist das schwierig, wenngleich die Voraussetzungen für Roth bei den Summen, um die es bei der Games-Förderung zum Teil geht, nachvollziehbar sind. Zumal es hierbei um einen Zuschuss geht, der nicht zurückgezahlt wird.

Das landet dann als Entwurf beim DLR, das einen unverbindlichen Blick darauf wirft und erstes Feedback abgibt. Antragsteller erfahren so, "ob sie einen groben Schnitzer gemacht haben oder so", erzählt Roth. "Sobald das passiert ist und du sozusagen einen iterierten Entwurf hast, gibst du alles neu final ein, schickt es ab und ab dann dauert es grob drei Monate, bis die Freigabe kommen kann." Wenngleich er anmerkt, dass es bei Mimimi zügiger vonstatten ging, aber mit um die drei Monaten sei zu rechnen. In der Zwischenzeit sei es möglich, dass Nachbesserungen erforderlich seien oder dass sich einzelne Posten doch nicht finanzieren lassen. "Die prüfen das dann und das dauert auch, weil es schon komplex ist. Und dann iteriert du wieder drüber und irgendwann ist es dann hoffentlich fertig und du kriegt grünes Licht."

"Die regionalen Förderungen sind natürlich etwas einsteigerfreundlicher für ganz frische Start-ups", findet er. "Klar ist es schlecht, wenn du jetzt in einer Region lebst, in der es kein regionales Förderprogramm gibt oder nur eines, das sehr begrenzt ist. Das ist einfach schade. Deshalb wurde ja das bundesweite Programm aufgebaut. Es gibt auch einen Mindestbetrag, den ich leider nicht spontan weiß, für vom Bund geförderte Projekte, einfach weil das sehr viel Overhead erzeugt. Bei gewissen Beträgen würde sich das dann nicht lohnen. Im Idealfall kann man mit einer regionalen Förderung anfangen, sie vielleicht sogar kumulieren und so den Einstieg finden."

"Unsere Existenz ist nicht bedroht, dafür sind wir sehr dankbar. Aber es ist auch nicht so, als würden wir davon profitieren, dass hier eine Pandemie wütet. Wir haben keine Social-Online-Games, die davon profitieren. Und was ganz spannend ist: wir haben viele Mails von Leuten bekommen, die schrieben, sie hätten Desperados 3 im Lockdown gespielt und sind dadurch so ein wenig durch diese Phase durchgekommen. Das macht uns an der Stelle natürlich stolz, weil wir zwar keine Leute impfen, aber wir helfen ein paar von ihnen mit Unterhaltung, durch die schwierige Zeit zu kommen, was sehr cool ist."

Apropos Corona, wie geht es Mimimi inmitten der Pandemie? Roth lacht: "Ja, es muss... Ich weise andere immer gerne darauf hin, dass wir uns ein bisschen 'Glück im Unglück'-mäßig fühlen. Wir haben aktuell einen stabilen Job, auf der Ebene gibt's keine Sorgen, wofür wir natürlich dankbar sind. Zugleich merken wir, dass das einigen nicht gut tut, so viel im Home Office zu sein und sich nicht mehr zu sehen", fährt er fort. "Die soziale, psychische Komponente, die fehlenden Events. Wir haben jetzt mit Desperados 3 zum ersten Mal ganz viele internationale Nominierungen bekommen, bei The Game Awards oder den DICE Awards. Normalerweise wärst du da hingeflogen wäre und hättest ein paar neue Leute kennengelernt. Das ist nicht so angenehm für uns, aber wie gesagt, das ist Jammern auf hohem Niveau."

Der Traum vom Selbstvertrieb

Der Schritt hin zum Selfpublishing folgt auf eine Zusammenarbeit mit den Publishern Daedalic (Shadow Tactics) und THQ Nordic (Desperados 3). Die Erfahrungen der Zusammenarbeit mit beiden Unternehmen beschreibt Roth als "insgesamt sehr gut" und zeigt sich im Großen und Ganzen zufrieden damit: "Wir wurden immer bezahlt, hatten sehr viel kreative Freiheit und sind ja durch dieses traditionelle Publishing-Modell überhaupt erst an den Punkt gekommen, diesen Schritt jetzt gehen zu können. Was ebenso ein Zeichen dafür ist, dass wir sinnvoll beteiligt waren... Wir haben einfach immer sehr faire Deals bekommen und konnten die Spiele machen, die wir machen wollten. Und bei Desperados 3 kannst du ja nachschauen, wann es hätte rauskommen sollen und wann es dann erschien. Es gab sehr schwierige Phasen und wir sind sehr dankbar, dass THQ das dann mitgetragen hat."

Das Selfpublishing resultiert aus dem Traum, einfach alle Aspekte der Entwicklung eines Spiels auf eigene Faust zu lösen und die alleinige Entscheidungshoheit zu haben. Diese liegt bei der Zusammenarbeit mit einem Publisher bei diesem, denn in vielen Fällen finanziert und vermarktet er das Spiel. Und wenn das Entwicklerstudio dann andere Ideen oder Gedanken hat, die beim Partner auf wenig Gegenliebe stoßen, werden diese nicht ausprobiert.

Eindrücke aus dem Studio. (Foto: Mimimi Games)

"Es kann natürlich sein, dass die Ideen am Ende viel schlechter sind und überhaupt nicht funktioniert hätten, aber du weißt es eben nicht", sagt er. Das Motivierende am Selbstvertrieb ist für Roth, einmal alles nach den eigenen Vorstellungen zu machen und, "salopp gesagt, auch an einigen Stellen sicherlich ordentlich auf die Fresse zu fliegen", ergänzt er und lacht. "Wir werden einige Fehler machen, aber ich weiß, dass wir sehr gut darin sind, daraus zu lernen. Und das finde ich super motivierend."

Als Entwicklerstudio freut sich Mimimi natürlich ebenso darüber, dass die entwickelte Marke dann ihnen gehört und für das Unternehmen einen langfristigen Wert hat. "Wir haben irgendwann festgestellt: 'Hey, wenn wir an so einem Spiel grob drei Jahre oder so arbeiten, wie viele solcher großen Spiele können wir dann überhaupt in unserer energiereichen Lebenszeit machen, die uns so auf dem Planeten zur Verfügung gestellt wird?'", fragt Roth. Und dass die eigene Kreation dann einem selbst gehört, ist das Sahnehäubchen obendrauf: "Und das ging mit Selfpublishing deutlich besser als in traditionellen Deals."

Für Roth gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie es im Selfpublishing läuft. Eine davon ist, dass alles viel stressiger wird. Die Schuld für Fehler oder ähnliches lässt sich nicht mehr auf Publisher schieben, da Mimimi die alleinige Verantwortung trägt. Auf der anderen Seite sei weniger Frustration möglich, weil das Studio Sachen direkt so umsetzen kann, wie das Team es für am besten hält. "Vielleicht ist sie auch höher, weil du merkst, 'ups, das stimmt ja doch nicht, was wir uns da gedacht haben. Hätten wir mal lieber auf die anderen gehört'", sagt er.