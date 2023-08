Shadow Gambit ist das letzte Spiel von Mimimi Games.

Das jüngst veröffentlichte und exzellente Shadow Gambit: The Cursed Crew ist das letzte Spiel des deutschen Entwicklerstudios Mimimi Games.

Wie das Studio auf seiner Webseite mitteilt, schließt man nach 15 Jahren die Pforten.

Was sind die Gründe?

"Die Entwicklung dieser Spiele war fantastisch und gleichzeitig extrem anstrengend", schreiben die beiden Gründer Johannes Roth und Dominik Abé. "Das Qualitätsniveau zu erreichen, das Mimimi anstrebt, ist schwierig und erfordert Konzentration und Hingabe. Wir müssen auch feststellen, dass unsere zukünftigen Produktionskosten schneller wachsen als die potenziellen Einnahmen in unserem Genre."

"Der erhöhte finanzielle Druck und das Risiko wurden untragbar. Hinzu kommt, dass jedes Mal, wenn unsere Spiele kurz vor der Veröffentlichung standen und endlich Spaß machten, ein neuer Kampf um die Finanzierung der folgenden Projekte begann, sodass dies ein sich wiederholender Kreislauf war."

"Seit 2011 und der Produktion von The Last Tinker gab es für keinen von uns eine Auszeit. Als Gründer und Geschäftsführer fanden wir es zunehmend schwierig, ein Gleichgewicht zwischen der Erfüllung der internen Erwartungen an das Studio und der Verfügbarkeit für unsere jungen Familien zu finden. Die Erfüllung unserer Ziele in Bezug auf Qualität, Unternehmenskultur und Management erfordert ein konstantes Maß an Energie, das wir einfach nicht mehr aufbringen können."

"Die Entscheidung, das Unternehmen zu schließen und Shadow Gambit zu unserem letzten Spiel zu machen, ist eine sehr schwere Entscheidung. Wir hätten nie erwartet, dass Mimimi so enden würde. Aber wenn auch nur einer von uns zusammenbrechen, versagen oder ausbrennen würde, würde die Situation schnell eskalieren. Letztendlich erwies sich das Management einer Produktion in dieser Größenordnung in Kombination mit einem extrem wettbewerbsintensiven Markt als zu anstrengend für uns. In Anbetracht all dieser Faktoren haben wir beschlossen, die Notbremse zu ziehen."

Wie geht es weiter?

Der Support von Shadow Gambit wird allerdings nicht aufgegeben. Ein Patch für alle Plattformen ist in Arbeit und später in diesem Jahr wird es einen "großen Content Drop" geben.

"Das bedeutet auch, dass wir das Studio in den nächsten Monaten langsam verkleinern werden", heißt es weiter. Wir haben diese Entscheidung mit dem gesamten Team bei einem Treffen vor Ort besprochen, bevor wir diese Ankündigung veröffentlicht haben. Wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, um unser Team zu unterstützen, und wir beginnen jetzt damit, unsere Freunde in der Branche anzusprechen, um geeignete neue Stellen für alle Mimimis zu finden. Wenn Sie offene Stellen haben und daran interessiert sind, unsere erstaunlichen Talente einzustellen, kontaktieren Sie uns bitte über hiring@mimimi.games."

"Dank der kürzlichen Markteinführung von Shadow Gambit sind wir außerdem in der Lage, allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen Bonus auszuzahlen, um ihnen den Übergang zu erleichtern."

"Wir möchten unserer Community und unseren Fans dafür danken, dass sie unsere Spiele gespielt und sich mit uns beschäftigt haben. Eure Freude und Unterstützung haben unsere Leidenschaft beflügelt!"

Die Spiele von Mimimi bleiben weiterhin erhältlich. Gleichzeitig betont das Studio, dass ein Wechsel des Genres für künftige Spiele ebenso keine Alternative sei.

"Die Arbeit in einem neuen Genre würde die Risiken und den Stresspegel für das gesamte Team noch weiter erhöhen. Es ist schon schwer genug, großartige Stealth-Strategiespiele zu entwickeln, und uns fehlt einfach die Erfahrung mit der Arbeit an anderen Genres."

Neben Shadow Gambit hat Mimimi Games auch Desperados 3 und Shadow Tactics entwickelt.