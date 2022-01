Xbox übernimmt Activision Blizzard - Der nächste Mega-Deal nach Bethesda

Wie Microsoft soeben bestätigt hat, übernimmt man den Publisher Activision Blizzard!

Für Microsoft beziehungsweise Xbox ist es nach der Übernahme von Bethesda der nächste Mega-Deal.

"Als Team haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, die Freude und die Gemeinschaft des Spielens auf alle Menschen auf diesem Planeten auszudehnen", schreibt Xbox-Chef Phil Spencer. "Wir alle wissen, dass Spiele die lebendigste und dynamischste Form der Unterhaltung weltweit sind, und wir haben die Kraft der sozialen Verbindung und Freundschaft erlebt, die Spiele ermöglichen."

"Während wir dieses Ziel verfolgen, freut es uns, bekannt geben zu können, dass Microsoft der Übernahme von Activision Blizzard zugestimmt hat."

Die Übernahme von Acitivision Blizzard lässt sich Xbox einiges Kosten, der Deal hat einen Wert von 68,7 Milliarden Dollar. Der Marktwert des Unternehmens an der Börse liegt bei rund 50 Milliarden Dollar. Microsoft hat an der Börse wiederum einen Marktwert von rund 2,3 Billionen Dollar.

"Wir werden so viele Activision-Blizzard-Spiele wie möglich im Xbox Game Pass und PC Game Pass anbieten, sowohl neue Titel als auch Spiele aus dem unglaublichen Katalog von Activision Blizzard", schreibt Spencer weiter. "Wir haben heute außerdem bekannt gegeben, dass der Game Pass nun mehr als 25 Millionen Abonnenten hat. Wie immer freuen wir uns darauf, dem Game Pass noch mehr Wert und noch mehr großartige Spiele hinzuzufügen."

Zuletzt war Activision Blizzard aufgrund von Missständen im Unternehmen wiederholt in die Kritik geraten, auch Bobby Kotick geriet dabei unter Feuer, konnte sich bisher aber als CEO des Unternehmens halten.

"Bobby Kotick wird weiterhin als CEO von Activision Blizzard fungieren", heißt es von Microsoft dazu." Er und sein Team werden sich weiterhin darauf konzentrieren, die Unternehmenskultur weiter zu stärken und das Wachstum zu beschleunigen. Sobald die Transaktion abgeschlossen ist, wird der Geschäftsbereich von Activision Blizzard an Phil Spencer, CEO von Microsoft Gaming, berichten."

Wie es für Kotick anschließend weitergeht und welche Konsequenzen Microsoft nach den Problemen bei Activision Blizzard zieht, bleibt abzuwarten.