Zelda Skyward Sword HD - Helden-Modus: Freischalten, Unterschiede und Änderungen

Der Heldenmodus in Zelda: Skyward Sword HD ist ein schwererer Modus für erfahrene Abenteurer, den ihr nach einmaligem Durchspielen der Geschichte freischaltet.

Er ist so ziemlich das Anspruchsvollste, was ihr in Skyward Sword erleben werdet, was es für Kenner des Originals umso sonderbarer macht, dass sie das Spiel vorher erst noch einmal abschließen müssen.

Lest hier, welche Änderungen der Heldenmodus in Zelda: Skyward Sword mit sich bringt.

Stärkere Gegner Das war zu erwarten, aber hier noch mal in aller Deutlichkeit: Alle Gegner und Bosse richten im Heldenmodus den doppelten Schaden an. Vor allem in kniffligen Mann-gegen-Link-Kämpfen müsst ihr wirklich achtgeben und präzise agieren, sonst ist schnell Schluss. Weiterhin erleidet Link mehr Umgebungsschaden, etwa durch Feuer oder Stürze, weshalb ihr unbedingt den Paraschal nutzen solltet, wenn ihr irgendwo herunterspringt.

Keine Herzen und Herzblumen Macht euch darauf gefasst, dass keine roten Herzen aus Grasbüscheln springen, wenn man sie mit dem Schwert bearbeitet. Nutzt ihr dagegen eine der seltenen Herz-Medaillen (siehe Fundorte der Medaillen), erscheinen sie wieder. Weitere Möglichkeiten, sich im Heldenmodus zu heilen: Setzt euch auf einen Stuhl oder kauft einen Trank und kippt diesen runter (weshalb man im Heldenmodus ganz besonders auf einen Vorrat an Heiltränken achten sollte).

Ausdauer- und Sauerstoffanzeigen sinken schneller Auch körperlich muss Link Einschränkungen in Kauf nehmen, weshalb seine Ausdauer beim Rennen und die Sauerstoffanzeige beim Tauchen schneller abnehmen. Er hält einfach nicht mehr so lange durch. Sollte das zu einem Problem werden, holt euch Ausdauertränke aus dem Basar und haltet den Vorrat stets gut in Schuss.

Der Himmelsschlag lädt sich sofort auf Streckt ihr das Schwert gerade nach oben in Richtung Himmel, lädt sich im normalen Modus erst ein Himmelsschlag auf, bevor er seine zerstörerische Kraft entfesselt. Im Heldenmodus könnt ihr diesen Himmelsschlag sofort ausführen, ohne darauf warten zu müssen, dass er einsatzbereit ist. Das sollte sich in den härteren Kämpfen bezahlt machen, also nutzt die Technik, wann immer es Sinn hat.