Zelda: Skyward Sword HD - So funktioniert die Schnellreise mit und ohne Amiibo

Die Schnellreise in Zelda: Skyward Sword HD ist ein zweischneidiges Schwert. Sie funktioniert entweder angenehm rasch oder ein wenig umständlicher, je nachdem, ob ihr über den Amiibo mit Zelda und dem Wolkenvogel verfügt oder nicht.

Selbst ohne diesen Amiibo könnt ihr die Schnellreise nutzen, seid dabei aber deutlich mehr eingeschränkt und weniger flexibel.

Hier zeigen wir die Unterschiede in der Schnellreise und wie das System generell funktioniert.

Schnellreise ohne Amiibo

Die wenigsten dürften den Wolkenvogel-Amiibo besitzen, was kein Beinbruch ist, nur ein wenig umständlicher und mit mehr Laufwegen verbunden.

In dem Fall lassen sich die in jedem Areal verteilten Vogelstatuen nutzen, wenn ihr eine findet. Das sind Speicherpunkte, an denen ihr nicht nur den Spielstand in einem von mehreren Slots sichern könnt, sondern auch Punkte zur Schnellreise.

Ohne Amiibo könnt ihr die Vogelstatuen im Freien nutzen und mit ihnen ins Wolkenmeer zurückkehren.

Wählt an einer Vogelstatue "Ins Wolkenmeer reisen", damit sich Link auf seinen Vogel schwingt und auf die Oberwelt gelangt. Dort könnt ihr nun den gewünschten Punkt ansteuern.

Hinweis: Das funktioniert nur, wenn ihr eine Statue unter freiem Himmel nutzt. Die Vogelstatuen in den Tempeln sind davon ausgenommen. Mit ihnen könnt ihr lediglich an den Eingang des Dungeons springen, nicht direkt ins Wolkenmeer.