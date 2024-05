ATH-M50xSTS StreamSet im Test: Das erste Headset für Streaming, das ohne externes Mikro auskommt

Endlich streamen ohne Standmikro! Audio-Technicas StreamSet hält, was es verspricht, überzeugt mit beeindruckender Audio- sowie Aufnahme-Qualität und ist genau der richtige Schritt in Richtung innovative Hardware für Streamerinnen und Streamer.

Manchmal begegnet man einem Produkt, das im eigenen Setup schon lange gefehlt hat. Ist es dann noch qualitativ hochwertig und preislich überraschend günstig, herrscht die pure Freude an dem perfekten Match. Audio-Technica füllt genau so eine Lücke, denn sie entscheiden sich Anfang dieses Jahres ein Headset zu veröffentlichen, das Standmikrofone fürs Streaming überflüssig machen soll. Das StreamSet scheint ausgerechnet für Gaming vor der Kamera genau das Richtige zu sein. Als ich von der Ankündigung hörte, waren die Zweifel groß: Kann so ein kleines Mikro wirklich die Leistung erbringen, die ein Standmikrofon ersetzt? Wir schauen uns das in diesem Test mal ganz genau an:

ATH-M50xSTS StreamSet Release: bereits erhältlich

Hersteller: Audio-Technica

Preis: 199,99 Euro bzw. 229,99 Euro der USB-Version

Farben: schwarz

Versionen: USB- oder XLR-Anschluss

Box und Zubehör: Audio-Technicas StreamSet kommt in einer kompakten Box bei euch an, die wirklich nur das nötigste Verpackungsmaterial beinhaltet. Neben dem leicht zusammenklappbaren StreamSet inklusive zwei Meter langem, fest verbundenem Kabel mit 3-poligem XLR-M-Stecker und vergoldetem 3,5 mm AUX-IN (Stereo, 3-polig), beinhaltet die quadratische Box auch ein Paar zusätzliche Ohrpolster aus Leder und einen vergoldeten 6,3 mm Stereoadapter. Bei der USB-Variante ist ein USB-Adapter von Type-A auf -C enthalten. Die Bedienungsanleitung kann über die Webseite bequem heruntergeladen werden. Insgesamt eine sehr bequeme Ausgangsposition, die Audio-Technica hier bietet.

Design und Verarbeitung: Insgesamt wirkt das M50xSTS Stream Set hochwertig. Sei es durch das Metall im Kopfbügel, welches mit weichem Polster und Kunstleder ummantelt ist, oder durch die schicke Kombination des Gehäuses aus schwarzem Kunststoff und silber-poliertem Metall. Auch der Bügel für das Mikrofon beeindruckt mit Wertigkeit und Flexibilität, die zusätzliche Optionen eröffnen. Dazu später mehr. Lediglich die Gelenke aus Kunststoff, die einen Schwenkmechanismus für kompaktes Zusammenklappen ermöglichen, machen mir Sorgen, obwohl sie recht robust wirken. Außerdem werden die Kopfhörer dadurch ungeeignet, wenn man einen Arm hat, an dem man sie aufhängen will.

Beim Design gibt es Schwierigkeiten, denn gerade fürs Streaming ist die Optik sehr wichtig. Das lange schwere Kabel, sowie die sehr klobigen Kopfhörer wirken beim Filmen doch sehr groß. Auch dass es keine alternativen Farben gibt, fällt auf, denn nicht jedes Setup kommt visuell mit einem auffallenden schwarzen Headset zurecht. Die Konkurrenz kann zwar technisch nicht mithalten, bietet aber optisch deutlich mehr Auswahl.

Zu kaufen gibt es das ATH-M50xSTS StreamSet unter anderem bei Amazon.de oder auch direkt bei Audio-Technica.

Performance und Soundqualität: Fangen wir mit dem Mikrofon an, welches unglaubliche Qualität leistet. Das erste StreamSet soll schließlich ein Standmikrofon gänzlich überflüssig machen und das gelingt dem eigentlich typischen Kondensatormikrofon mit Nierencharakteristik hervorragend. Die kleine Kapsel basiert auf dem AT2020 Mikrofon, einem Vorgängermodell von Audio-Technica. So befindet sich beispielsweise die kardioide Kondensatorkapsel im kleinen Mikro. Durch das XLR-Modell ist die Nachjustierung zudem durch jedes beliebige Soundboard sehr einfach. Man ist zu keinem Ökosystem verpflichtet, denn eine eigene Software gibt es nicht. Aber auch ohne Justierung sind die Aufnahmen nicht mit anderen Headset-Mikros vergleichbar; besonders der Bass wird hier klar aufgenommen. Außerdem ist es praktisch, die Aufnahme durchs Hochklappen des Mikrofons stummzuschalten, wenn man (noch) keine externe Möglichkeit dazu hat.

Selbst die Kopfhörer überraschen mit präzisem Klang, der etwas basslastiger ausfällt. Mehr zum Audio seht ihr im Video. Dieses wurde mit dem StreamSet aufgenommen, damit ihr den Klang für euch besser einschätzen könnt. Zudem gibt es dort eine Gegenüberstellung zum sehr guten Standmikro, das wir hier ebenfalls getestet haben.

ATH-M50xSTS StreamSet im Test 1 of 7 Attribution

Software und Besonderheiten: Besonders praktisch sind die zwei unterschiedlichen Aufsätze für die Kopfhörer. Je nach Gebrauch könnt ihr euch hier für die luftdurchlässigen sowie komfortablen Mesh-Polster entscheiden oder die schallisolierten Leder-Polster. Ich war erstaunt davon, wie pflegeleicht beide Versionen ausfallen und wie schnell und einfach man sie auswechseln kann. Ein Wechsel dauert keine fünf Minuten, ist nicht mit langer Frickelei verbunden und hält einwandfrei. Die Mesh-Variante scheint mir allerdings etwas schwerer, was beispielsweise lange Streams unbequemer macht, denn durch das viele Metall drückt der Kopfbügel ebenfalls nach langem Tragen. Bei einer Woche, in der man beispielsweise das StreamSet fünf Tage je acht Stunden trägt, macht sich das Gewicht schnell bemerkbar.

ATH-M50xSTS StreamSet Fazit

Das StreamSet von Audio-Technica ist genau der richtige Schritt beim Thema Innovation fürs Streaming. Ein Headset mit einem hochwertigen Audio, sowie solcher Qualität bei Aufnahmen bietet nicht nur viel Komfort im eigenen Setup, sondern vor allem einen einfachen Einstieg. Der Preis von rund 200 Euro (je nach Anschluss) ist ebenfalls erstaunlich, denn für einen anständigen Kopfhörer und ein ordentliches Mikrofon fällt meist eine deutlich höhere Investition an. Zudem bietet das ATH-M50xSTS Set sinnvolle Extras, wie einen Adapter oder zusätzliche Aufsetzer. Auch die Tatsache, dass es unterschiedliche Versionen (XLR oder USB) gibt, zeigt, dass sich die Entwickler mit der Zielgruppe aktiv auseinandergesetzt haben. Meine eigene Erfahrung bestätigt, dass selbst bei Podcasts nicht auffällt, ob ich das StreamSet oder ein Standmikrofon nutze. Ich bin trotz kleinen Mankos, wie dem hohen Gewicht oder dem nicht ganz passenden Design, insgesamt begeistert und hoffe, dass sich dieses Konzept in Zukunft durchsetzt und weiterentwickelt.