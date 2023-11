Aufgepasst! PlayStation 5 mit Call of Duty Modern Warfare 3 im Bundle für nur 499 Euro

Kein schlechtes Angebot, was die Händler Otto, Saturn und Media Markt da schnüren: Im Anlauf auf den Release des Shooter-Blockbusters Call of Duty: Modern Warfare 3 von Activision gibt es dort die PlayStation 5 mit Laufwerk, einem Controller und 825GB Speicher für unter 500 Euro.

Genauer gesagt veranschlagen diese Händler nur 499 Euro statt der sonst veranschlagten 619 Euro für dieses Bundle. Tatsächlich legt man im Normalfall die Konsole allein schon 549 Euro hin. Das Spiel – und damit auch dieses Paket – erscheint am morgigen 10.11.

Schaut am besten selbst: PlayStation 5 mit Call of Duty Modern Warfare 3 bei Otto, bei Saturn und bei Media Markt.

Dazu sollte man sagen, dass die Kampagne des neuen Modern Warfare Sledgehammer Games diesmal nicht so gut gelungen ist. International kam sie eher schlecht weg und auch unser Kollege Benjamin bescheinigte dem Story-Teil im Call of Duty: Modern Warfare 3 Test “eine schwache Vorstellung”. Das liegt vor allem daran, dass viel von der Kampagne auf offenen Maps ausgetragen wird, die aus dem Free-to-play-Titel Call of Duty Warzone geliehen sind.

Die Kampagne von Modern Warfare 3 liefere ein gutes Argument, Call of Duty-Spiele in den Game Pass zu bringen. Hätte er den Titel primär für die Kampagne gekauft, hätte er sich sehr geärgert, schreibt er da. Nur, dass er das weniger nett sagt.

Dann wiederum spielt man CoD nicht unbedingt nur wegen der Kampagne und aufseiten des Multiplayer dürfte nicht so vieles im Argen liegen.

Seid euch außerdem bewusst, dass Modern Warfare 3 nur als Download beiligen wird, wie das in der Regel bei diesen Bundles ist. Ein Weiterverkauf des Spiels bei Nichtgefallen steht also außer Frage.

Aber hey, wenn alle Stricke reißen, habt ihr die Konsole immer noch günstiger bekommen als sie im Normalfall ist nd könnt euch umso mehr über das traumhafte Astro Bot freuen, das auf jeder PlayStation 5 vorinstalliert ist.