Beim nächsten Mass Effect schwingt die Deus-Ex-Autorin die Feder

Die Deus-Ex-Autorin Mary DeMarle leitet die narrativen Aspekte vom nächsten Mass Effect.

Die magische Feder von DeMerle schreibt jetzt für Mass Effect

Am Montag bestätigte Mass Effect 4-Direktor Michael Gamble, dass DeMarle an der großen Sci-Fi-Serie von Electronic Arts mitarbeiten wird. Es ist also offiziell.

Sie war in der Vergangenheit für die Erzählungen in verschiedenen Spielen der Deus-Ex-Reihe, wie Mankind Divided, Human Revolution sowie den Mobile-Ablegern Go und The Fall, verantwortlich. Außerdem leitete sie das Story-Team von Guardians of the Galaxy. Falls ihr euch noch erinnert, dieser Titel hat letztes Jahr den Game-Award für "Best Narrative" gewonnen.

"Sie ist fantastisch", sagte Gamble über den neuen Senior Narrative Director. "Ihr habt ihre Arbeit in Guardians of the Galaxy & Deus Ex (um nur einige zu nennen!) gesehen."

Oh, hey!

I'm really excited to let you know that Mary DeMarle will be joining the Mass Effect team as Senior Narrative Director. You've seen her work in Guardians of the Galaxy & Deus Ex (to name a few!). She's amazing. — Michael Gamble (@GambleMike) July 4, 2022 Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Mehr zu Mass Effect:

So versteht DeMerle ihre Arbeit

Letztes Jahr sprach DeMerle mit Gamesindustry.biz über die Beziehung zwischen Gameplay und Story in der Spielentwicklung. "Seit vielen, vielen Jahren arbeite ich in dieser Branche und weiß, dass die Geschichte dem Gameplay oft untergeordnet ist", sagte sie.

"Aber wenn ich das Spiel verstehe und weiß, welches Gefühl ich bei den Spielern hervorrufen möchte, dann kann ich verstehen, dass das Gameplay versucht, dies auf diese Weise zu erreichen, und die Geschichte ist dazu da, dies zu unterstützen oder voranzubringen."

"Solange man das Spiel, das man machen will, kennt und versteht, warum es so ist, kommt es auf die ständige Kommunikation zwischen Erzählung und Gameplay an, und darauf, es immer wieder von diesem Standpunkt aus zu betrachten und zu verstehen."