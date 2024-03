Beruhigender als Meditation: Ori-Macher gibt No Rest for the Wicked Offline-Modus

Moon Studios, die vor allem für Ori and the Blind Forest bekannt sind, arbeitet derzeit an No Rest for the Wicked - einem Action-Rollenspiel irgendwo zwischen Diablo und Soulslike. Wer kein Freund von Always-Online-Funktionen ist, dürfte sich über diese Meldung freuen, denn die Ori-Macher bestätigen einen Offline-Modus.

Allein, offline und glücklich

Gennadiy Korol, einer der Mitbegründer von Moon Studios, schreibt auf X, dass die Frage nach einem Offline-Modus häufig gestellt wurde. Oft wurde das Fehlen einer solchen Funktion in vielen anderen Titeln der letzten Jahre kritisiert. Nun gibt es eine Antwort.

Laut Korol wird No Rest for the Wicked "keine Online-Verbindung benötigen, um im Einzelspielermodus zu spielen und wird einen reichhaltigen Offline-Modus bieten."

To answer a common question we get: @wickedgame will not require online connection to play in Single Player and will feature a rich Offline Mode.



Even though Wicked was built from the ground up with multiplayer in mind, we did not want offline-play to feel like a second thought… — Gennadiy Korol (@TheGennadiy) March 12, 2024

"Obwohl Wicked von Anfang an mit dem Multiplayer im Hinterkopf entwickelt wurde, wollten wir nicht, dass sich das Offline-Spiel wie ein zweiter Gedanke anfühlt und wir wollen, dass die Leute in der Lage sind, unterwegs zu spielen, wenn die Verbindungsqualität nicht immer ideal ist."

Am 18. April wird No Rest for the Wicked für PC erscheinen und soll sich laut Korol auf das Erlebnis als Einzelspieler konzentrieren. Details zum Multiplayer sollen ebenfalls bald folgen. Bisher wissen wir, dass ihr den Titel im Koop mit bis zu drei Personen zocken könnt.