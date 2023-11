55 / 65 Zoll OLED Gaming TV mit 4K, 120 Hz, HDMI 2.1, HDR10+ gesucht? Den LG B39LA gibt’s für 999 € / 1.349 €

Bei Media Markt / Saturn laufen weiter die „Bunten Black Deals“ zum Start der Black Friday Season und hier gibt es derzeit ein besonders interessantes Angebot: Den LG OLED B39LA – wahlweise als 65 Zoll oder 55 Zoll. Die B-Serie stellt den Einstieg ins OLED-Reich von LG dar, muss sich aber nicht von der deutlich teureren C-Reihe-Modellen verstecken, sondern kann sogar mithalten oder ist überlegen.

Normalerweise beläuft sich der Straßenpreis für den 65 Zöller auf rund 1.842 € doch als „myMediaMarkt“ oder „mySaturn“-Kunde gibt’s die Glotze für 1.349 € (plus 29,90 für Lieferung) - das sind rund 27 % Rabatt! Den 55er gibt’s übrigens für 999 € (plus 29,90 für Lieferung) statt dem bisher günstigsten Preis im Netz von 1.279 €, was auch rund 22 % weniger sind. Das ist für die gebotene Technik ein starkes Angebot.

Einen ausführlichen Test zum LG OLED B3 findet ihr bei HIFI.de, hier ein paar Eckdaten: