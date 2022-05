China-exklusives Rabbids-Spiel bald weltweit für die Switch erhältlich

Wie auch viele andere Entwickler und Publisher kündigt auch Ubisoft zu dieser Jahreszeit ein kommendes Spiel an - neu ist dieses allerdings nicht.

Karnickel-Party für alle

Es hagelt Gewinnberichte und Spieleankündigungen. Eine dieser Ankündigungen ist das China-exklusive Rabbids-Spiel von Ubisoft, das spätestens bis Juni weltweit für die Nintendo Switch erscheinen soll.

Das Spiel wird offiziell als Rabbids: Party of Legends, könnte für den Launch im Westen jedoch noch umbenannt werden. So steht unter anderem der Name Rabbids: Adventure Party im Raum. Einen Gameplay-Trailer gibt es auf YouTube bei Nintendopolis:

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Passenderweise wird das Rabbids-Game selbst von der klassischen chinesischen Geschichte von der Reise in den Westen inspiriert. Im Jahr 2019 wurde der Party-Titel in China veröffentlicht und lässt die Menschen dort eine Vielzahl von Party-Spielen auf der Switch zocken.

Das war es aber noch nicht mit den verrückten Hasen, denn Ubisoft arbeitet aktuell mit Nintendo daran Mario + Rabbids Sparks of Hope noch in diesem Jahr zu veröffentlichen.