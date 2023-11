Corsair Scimitar Elite Wireless MMO Gaming-Maus im Test.

Wer viele Buttons zum Spielen braucht, besonders bei MMOs, ist mit dieser Maus gut beraten, alle anderen finden schlankere Alternativen.

Ihr wisst ja, wie ganz normale Mäuse für den Computer aussehen. Normalerweise gibt’s die Basics, ein Mausrad und dann je nach Modell noch ein paar Buttons mehr. Die neue Scimitar Elite Wireless von Corsair konzentriert sich speziell auf den MMO-Markt und ihr wisst, was das bedeutet. Es gibt viele Tasten zu drücken und die möchte Corsair auch bei seiner Maus liefern. Lohnt es sich, dafür 150 Euro auszugeben?

Corsair Scimitar Elite Wireless MMO Gaming-Maus Release: 29.08.2023

Hersteller: Corsair

Preis: ca. 150 Euro

Box & Zubehör: Neben der Maus selbst erhaltet ihr noch ein zwei Meter langes, geflochtenes USB-Kabel (USB-C zu USB-A), ein USB Dongle und ein kleines Werkzeug zur Anpassung des Seitenpanels (dazu weiter unten mehr).

Verarbeitung und Design: Bei der Elite Wireless setzt Corsair auf seinen optischen Marksman-Sensor mit einer nativen Auflösung von 26.000 dpi und einer Abtastrate von 2.000 Hz. Das Gerät verfügt insgesamt über 16 programmierbare Tasten, von denen sich zwölf Stück auf dem Seitenpanel befinden. Verbinden könnt ihr die Maus via Dongle, Bluetooth oder über das mitgelieferte USB-Kabel, wenngleich dieses wenig flexibel ist und sich daher primär fürs Aufladen eignet. Oder schlicht zur Ergänzung eurer zweifellos vorhandenen USB-Kabel-Sammlung.

Mit einer Größe von 119,2 x 73,4 x 42,1 mm bewegt sich die Maus eher auf der größeren Seite, das Gewicht liegt bei rund 114 Gramm. Dementsprechend solltet ihr auch gewappnet sein, für Menschen mit kleinen Händen ist die Elite Wireless nicht unbedingt die beste Wahl, wenngleich Corsair es als für jede Hand anpassbar bezeichnet. Wie gesagt, letztlich doch eher etwas für größere Hände. Im Zweifel hilft nur ausprobieren.

Die Elite Wireless hat ein matt schwarzes Design, das durchaus anfällig für Fingerabdrücke ist. Und dann wäre da ja noch das erwähnte Seitenpanel mit seinen zwölf Tasten. Damit könnt ihr den kleinen Tastenblock entweder etwas nach vorne oder nach hinten bewegen und ihn an der gewünschten Stelle mit dem enthaltenen Werkzeug fixieren. So lässt sich das Panel bequem an die eigene Daumenposition anpassen, damit ihr die Tasten gut erreicht. Die lassen sich relativ einfach klicken – manchmal drückte sich sie beim normalen Gebrauch versehentlich – und sind in einem 3x4-Muster angeordnet. Zwei Reihen sind besonders gekennzeichnet und die Reihen sind allesamt dezent versetzt angebracht, damit ihr die gewünschten Tasten besser lokalisieren könnt.

Die PTFE-Füße auf der Unterseite sorgen dafür, dass die Elite Wireless zuverlässig über euer Mauspad flutscht. Alles in allem hinterlässt sie einen gut verbauten Eindruck und hat – mit Ausnahme der für Fingerabdrücke anfälligen Oberfläche – nichts vorzuweisen, was euch angesichts des Preises an der Qualität zweifeln lässt.

Tasten und Tippgefühl: Bei den Haupttasten setzt Corsair auf taktile, optische Switches. Die Elite Wireless ist somit definitiv hörbar und somit zum Beispiel lauter als die Logitech G502 X Plus, die ich hier nach wie vor im Einsatz habe. Ich hatte allerdings auch schon lautere Exemplare als das.

In Anbetracht ihres Designs ist die Maus definitiv dazu gedacht, eure Hand zu stützen und bei längeren MMO-Sessions für Komfort zu sorgen. Was durchaus gelingt, wenngleich ihr spezieller Einsatzzweck nicht übertrieben ist. Für Shooter oder andere schnelle, kompetitive Spiele würde ich eher auf schlankere Mäuse setzen. Probleme hatte ich beim Testen keine, die Maus leistete zuverlässig ihren Dienst und alle Bewegungen beziehungsweise Eingaben wurden reibungslos erkannt. Präzise Manöver sind damit definitiv möglich.

Einzig die Seitentasten sind auf Dauer nicht ganz so angenehm, wie ich es mir gerne gewünscht hätte. Bei vergleichbaren anderen Mäusen, zum Beispiel bei der Naga V2 Pro, sind die Tasten eher so angeordnet, dass ihr sie mehr von oben als von der Seite drückt. Die je nach Spiel häufigeren Bewegungen mit dem Daumen nach innen spürt ihr irgendwann. Vielleicht ist es bis zu einem gewissen Punkt Gewöhnungssache, aber es war doch ein Aspekt, der mich langfristig gesehen ein wenig störte.

Features & Sonderfunktionen: Wie erwähnt, gibt es drei Verbindungsmöglichkeiten. Ihr könnt zudem einen Wireless Receiver verwenden, um bis zu drei verschiedene Corsair-Geräte damit zu koppeln. Die Verbindungsqualität war stets sehr zuverlässig und wenn ihr die RGB-Beleuchtung deaktiviert, erreicht ihr laut Corsair via Bluetooth eine Laufzeit von bis zu 150 Stunden. Wenn ihr die 2,4-GHz-Option verwendet, sind es um die 120 Stunden. Beide Angaben bewegen sich in einem realistischen Rahmen, letztlich hängt es von euren Nutzungsgewohnheiten ab.

Software: Grundsätzlich funktioniert die Elite Wireless natürlich einfach so als Maus, sobald ihr sie erst einmal anschließt. Wer aber von allen Funktionen profitieren und die Tasten nach Wunsch belegen möchte, braucht die Software iCue 5. Auf der Maus könnt ihr bis zu drei verschiedene Profile speichern, wodurch ihr für unterschiedliche Spiele gerüstet seid. Ansonsten stellt ihr Dinge wie die Beleuchtung, dpi und andere Optionen ein, um etwa Akkulaufzeit zu sparen.

Bei der Beleuchtung könnt ihr das Corsair-Logo auf der Oberseite sowie das Seitenpanel unabhängig voneinander einstellen. Alles in allem präsentieren sich die Leuchteffekte zwar vorhanden, aber subtil. Wer es mag, wenn seine Maus farbenfroh erstrahlt, für den ist die Elite Wireless also vermutlich nicht die optimalste Wahl.

Zu kaufen gibt es die Corsair Scimitar Elite Wireless MMO unter anderem bei Amazon.de, Alternate.de oder auch notebooksbilliger.de.

Corsair Scimitar Elite Wireless MMO Gaming-Maus - Fazit

Letzten Endes ist die Scimitar Elite Wireless keine Maus, die bei mir grundsätzlich an die erste Stelle rückt. Das gilt zumindest für den allgemeinen Gebrauch. Sie ist zwar präzise und lässt sich auch für Arbeiten an Bildern und so weiter gut nutzen, für den langfristigen Komfort beim Arbeiten ist sie mir persönlich aber zu breit und groß. Ihre besten Dienste erfüllt sie in Bezug auf das, was bereits in ihrem Namen steckt: MMOs. Wer gerne mehr Tasten und Kommandos direkt an der Maus verfügbar hätte, macht mit der Scimitar Elite Wireless grundsätzlich wenig falsch. Die Frage, die ihr euch am Ende stellen müsst, ist eher die, ob ihr bereit seid, primär dafür die 150 Euro auf den Tisch zu legen. Für den Preis bekommt ihr aber eine für ihren Einsatzzweck qualitativ sehr gute Maus.