Logitech G502 X Plus Gaming-Maus im Test - Ein gelungener Nachfolger

Exzellente Verarbeitung trifft auf niedrige Latenz und (je nach Einstellung) lange Laufzeit, dafür ist sie recht groß und nicht günstig.

Aktuell scheint sich Logitech zu einem meiner Lieblingsanbieter von Mäusen zu entwickeln. Ich bin recht angetan von der G705 aus der Aurora Collection, am Laptop verwende ich die Pro X Superlight und für diesen Test hatte ich eben zuletzt auch regelmäßig die G502 X Plus im Einsatz. Die ja im Grunde so etwas wie den Gegenentwurf zur niedlichen G705 darstellt: Größer und kantiger ist das gute Stück. Und mit 169 Euro auch knapp 70 Euro teurer als die G705. Zu Recht?

Box & Zubehör: In der Verpackung der G502 X Plus verbirgt sich einiges mehr abseits der Maus. Einerseits bekommt ihr ein USB-C-Ladekabel dazu, einen USB-Verlängerungsadapter, den Lightspeed-Wireless-Empfänger (USB-A), eine Abdeckung für die DPI-Wechseltaste, die obligatorische Bedienungsanleitung sowie einen Sticker. Hurra. Wer freut sich eigentlich über solche Sticker? Ich kenne keinen, der die sich irgendwo hinklebt. Das alles steckt in einer stabilen Pappbox, in der die Maus und ihr Zubehör auch ohne Plastikelemente sicher untergebracht sind.

Verarbeitung: Das Design der G502 X Plus ähnelt dem früherer Modelle der G502, wenngleich es mehr Rundungen als zuvor aufweist. Die Oberfläche ist matt gehalten – schwarz oder weiß je nach Modell -, an den Seiten befinden sich texturierte Griffe. Die Buttons vorne links, in der Mitte und an der Seite haben eine glänzende Oberfläche. Logitech hat sich für ein asymmetrisches Design entschieden, somit fällt die G502 X Plus für Linkshänder flach.

Für große Hände gemacht.

Das gute Stück ist 130 x 78 x 41 mm groß, rund 105 Gramm schwer und die Verarbeitung ist erstklassig gelungen. An sich ist das Plastikmaterial recht dünn, fühlt sich aber sehr hochwertig und stabil an. Die G502 X Plus ist angenehm zu benutzen, eure Hand liegt selbst nach Stunden noch gut und bequem darauf. Gleichzeitig besitzt die Maus gelungene PTFE-Gleitfüße, die mit verschiedenen Untergründen (Tisch, Mauspad) gut zurechtkommen. Auf der Unterseite findet ihr eine kleine Kammer inklusive Deckel, in der ihr das USB-Dongle sicher verstauen könnt.

Tasten und Tippgefühl: Insgesamt verfügt die G502 X Plus über zwölf Tasten, drei davon sind Seitentasten. Bis auf die Taste direkt hinter dem Mausrad könnt ihr zudem alle Buttons der Maus anders belegen. Besagte Taste hinter dem Mausrad lässt euch dessen Modus anpassen. Damit habt ihr entweder das bekannte taktile Feedback beim Scrollen, könnt aber auch ein komplett freies Scrollen ohne dieses Feedback zwischen einzelnen Schritten aktivieren.

Ein Blick auf die Unterseite.

Was die Tasten anbelangt, setzt Logitech auf optisch-mechanische Hybrid-Switches. Für diese verspricht man eine höhere Geschwindigkeit und größere Zuverlässigkeit, gleichzeitig bleibt das Klicken erhalten, das bei der G502 X Plus vergleichsweise laut ausfällt. Die Latenz beim Klicken ist sehr gering (2,7 ms drahtlos, 2,2 ms mit Kabel) und sämtliche Eingaben werden schnell und zuverlässig übertragen.

Die zuvor erwähnte Abdeckung für die DPI-Wechseltaste ist für die vorderste Taste auf der linken Seite der Maus gedacht. Hier könnt ihr selbst bestimmen, ob ihr ganz vorne noch eine Taste haben möchtet, die ihr mit eurem Daumen auslösen könnt, oder nicht.

Zusammengefasst lässt sich sagen: Die G502 X Plus fühlt sich auch nach stundenlanger Nutzung noch gut an und das Betätigen der beiden Primärbuttons hinterlässt – für die, die es mögen – ein befriedigendes Klickgeräusch.

Features & Sonderfunktionen: Die G502 X Plus verwendet den Hero-25K-Sensor mit einer Auflösung von 100 bis 25.600 DPI und hat eine maximale Polling Rate von 1.000 Hz. Abseits dessen gibt es noch 125 Hz, 250 Hz und 500 Hz als Abstufungen.

Die Akkulaufzeit hängt maßgeblich davon ab, ob ihr die RGB-Beleuchtung, bei der acht LEDs zum Einsatz kommen, verwendet oder nicht. Schaltet ihr die Beleuchtung aus, sind laut Logitech bis zu 130 Stunden möglich. Bei ständig aktivierter RGB-Beleuchtung schrumpft die Laufzeit deutlich auf rund 37 Stunden. Ein Feature namens "aktive Spielerkennung" soll wiederum mehr aus der G502 X Plus herausholen, wenn ihr die Beleuchtung verwenden möchtet. In dem Fall erkennt die Maus, wenn eure Hand auf ihr liegt, und schaltet dabei die Beleuchtung ab. Entfernt ihr eure Hand, wird sie wieder aktiviert.

Ihr könnt festlegen, ob ihr vorne gerne noc eine Taste für euren Daumen hättet oder nicht.

Gar keine Sorgen müsst ihr euch darüber machen, wenn ihr die G502 X Plus im Zusammenspiel mit Logitechs Powerplay-Mauspad mit integriertem, kabellosem Ladesystem verwendet. Die Maus ist Powerplay-kompatibel und wird bei der Nutzung mit dem Mauspad ständig drahtlos geladen.

Software: Einstellungen und Programmierung nehmt ihr über die Software Logitech G Hub vor. Ihr könnt damit zudem verschiedene Profile erstellen und bis zu fünf Stück auf dem Onboard-Speicher der G502 X Plus abspeichern. Die Software ist vernünftig nutzbar und lässt euch die verschiedenen Einstellungen bequem vornehmen.

Logitech G502 X Plus - Fazit

Bei all den vielen Mäusen auf dem Markt, wie soll man sich da nur für eine entscheiden? Das gilt natürlich für so ziemlich jede Produktkategorie. Also macht eure Entscheidung vielleicht vom Hersteller abhängig. Zuletzt hat mich Logitech mit seinen Mäusen überzeugt und mit der G502 X Plus setzt sich dieser Trend fort. Sie ist exzellent verbaut und liefert eine tolle Performance in Sachen Latenz und Sensor. Fühlt sich gut an, sie ist angenehm benutzbar und flutscht prima über verschiedene Oberflächen. Einziger Schwachpunkt im Vergleich zu manch anderen Mäusen könnte im kompetitiven Sektor das Gewicht sein. Da gibt es leichtere Optionen.

Und dann wäre da natürlich noch der Preis. Rund 170 Euro sind nicht wenig Geld, aber dafür bietet die G502 X Plus auch eine Menge und vor allem Qualität sowie eine lange Laufzeit, zumal sie mit ihren Switches noch mehr auf Langlebigkeit ausgelegt ist. Eine Investition, die sich langfristig lohnen könnte. Ob es euch das wert ist, nun, diese Entscheidung liegt letztlich wie immer bei euch. Qualitativ spricht wenig dagegen.

Logitech G502 X Plus - Pro und Contra

Pro:

Gute Verarbeitungsqualität und bequem zu verwenden

Niedrige Latenz

Mausrad mit zwei Optionen und weitere Anpassungsmöglichkeiten

Sehr lange Laufzeit bei deaktivierter Beleuchtung

Contra:

Nicht für Linkshänder geeignet

Ist recht groß, könnte problematisch für Menschen mit kleinen Händen sein

Unter der Größe leidet auch die Mobilität, sie braucht einiges an Platz

Hersteller: Logitech - Kompatibel mit: Windows (ab Windows 10), Mac (ab macOS 10.14) - Release: August 2022 - Preis (UVP): 169€