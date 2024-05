In einem zweiten Paket kam der ebenso gut geschützte 1,8 KG schwere „Gimbal Desktop-Ständer“ daher, der für den Dangbei DBOX02 optional erhältlich ist. Er besteht aus einer 21,5 cm x 27,8 cm und 5 mm dicken, leicht angephasten Standplatte, an deren Unterseite ein nur 5 mm hoher Drehkranz befestigt ist, und einem 19 cm hohen Stützarm mit Kardanaufhängung, die mit vier beigelegten Inbusschrauben und Sechskantschlüssen mit der Basis verbunden werden. Alles in schickem Mattschwarz (wie der Beamer), nur die Achsbefestigung der Kardanaufhängung ist als Akzent in Gold gehalten (wie die Schriftzüge auf dem Beamer). Alle Berührungspunkte zwischen Beamer, Ständer und Standfläche sind dünn gummiert, damit nichts rutscht und es keine Kratzer gibt. Optisch wirken Beamer und Ständer hochwertig und aufeinander abgestimmt.

Beim Auspacken des Dangbei DBOX02 staunt man nicht schlecht, denn aus einer 34 x 32 x 31 cm großen Umverpackung kommt am Ende ein rund 24 cm x 17 cm x 20 cm kleiner Beamer im schicken Schwarzmatten Design mit hochglanzpolierter Front und Oberseite daher, der nur 4 KG auf die Waage bringt. Mit dabei ist die zugehörige Fernbedienung, ein Reinigungstuch, eine kleine Bedienungsanleitung in sechs Sprachen (ENG, DE, FR, IT, ESP, JP) und ein 17 x 7 x 3 cm großes externes 180 Watt-Netzteil mit 1,3 Meter Länge samt zugehörigem 1,4 Meter langem Kaltgerätekabel. Die AAA-Batterien für die Fernbedienung und ein HDMI-Kabel für externe Zuspielgeräte waren nicht dabei, was heutzutage aber gängige Praxis ist.

Man sucht sich einfach eine passende Projektionsfläche, stellt den Zauberwürfel in etwa in der Distanz und Höhe für die gewünschte Bildgröße/-Position auf und überlässt den „AI“-Helferlein die automatische Einrichtung. Im Optimalfall ist die Projektionsfläche eine Kontrastleinwand, es reicht aber auch eine halbwegs glatte Wand (Gipskarton bis max. Feinputzwand, kein Rauputz), auch wenn man hier merklich Bildqualität einbüßt.

Das Einsatzgebiet des Dangbei DBOX02 liegt weniger im dedizierten Heimkino, sondern eher im gemütlichen Wohnzimmer, in dem die Wände nicht schwarz gestrichen werden dürfen und die Möbel oder Hausherrin gerne mal eine optimale Aufstellung „erschweren“. Viel interessanter ist der Beamer zudem im mobilen Einsatz, wenn man sich am Wochenende mit den Kumpels zum lokalen Couch-Daddeln im Keller (oder demnächst EM schauen) trifft, denn wo andere Beamer gerne mal 20 KG und mehr wiegen, wie ein rohes Ei transportiert und anschließend eingerichtet werden müssen, lässt sich der kompakte Würfel einfach einpacken, mitnehmen und innerhalb von einer Minute in Betrieb nehmen.

Wer eine Leinwand verwendet, wird sich zudem über die automatische Anpassung der Projektionsfläche freuen, damit das Bild innerhalb der Leinwandränder projiziert wird. Auch ein manueller Zoom und das Verschieben des Bildes ist möglich, letzteres geht aber nur, wenn der Beamer nicht mit maximaler Zoom-Stufe arbeitet, was üblicherweise der Fall ist. Damit ist die Einrichtung auch schon erledigt, wer möchte, kann sich noch mit Bildeinstellungen wie Helligkeit, Kontrast, Schärfe, Farben etc. spielen, allerdings sind die Standardeinstellungen bereits recht ansprechend. Standardmäßig nutzt der Dangbei DBOX02 übrigens die Frontprojektion, es stehen aber auch noch weitere Projektionsmodi für Deckenmontage oder eine Rückprojektion / Rückdeckenprojektion zur Verfügung.

Sollte der Projektor horizontal und / oder vertikal nicht im perfekten 90 Grad Winkel zur Projektionsfläche stehen, ist als Nächstes eine Bildkorrektur nötig, um die Trapezverzerrung auszugleichen (aka „Keystone-Effekt“). In den Projektor-Einstellungen kann die Trapezkorrektur automatisch oder manuell durchgeführt werden, wobei ersteres in der Regel sofort ein rechtwinkliges Bild herstellt. Der Hersteller gibt eine Korrektur von ±30 Grad an, bei uns hat es aber auch selbst bei einer Aufstellung von 45° zur Projektionsfläche funktioniert, was ein völlig absurder Projektionswinkel ist. Sollte es einmal nicht passen, lässt sich die Feinjustierung per Fernbedienung vornehmen. Wie der Autofokus, kann auch die „automatische Trapezkorrektur nach Bewegung des Gerätes“ in den erweiterten Einstellungen aktiviert werden, was vor allem dann Sinn macht, wenn der Beamer häufig mobil eingesetzt wird.

Zunächst sorgt der Autofokus beim Einschalten und Umplatzieren des Zauberwürfels innerhalb von 10 Sekunden für ein scharfes Bild, was in allen Testversuchen super funktioniert hat. Natürlich lässt sich die Schärfe auch manuell anpassen und nachjustieren, war aber nie nötig. Wer die Automatik dennoch nicht braucht, kann sie deaktivieren und - wenn nötig - im Menü oder via kleiner, roter „Direkt-Taste“ an der Seite der Fernbedienung manuell starten.

Sichttest: Der Dangbei DBOX02 liefert beeindruckende Bilder

Der Dangbei DBOX02 arbeitet (wie viele Geräte in dieser Preisklasse) mit einem 0.47" UHD DMD-Chip, der dank XPR-Shift-Technologie Bildsignale auf 4K UHD-Auflösung hochskaliert (2x 1080p). Das „Shiften“ war lange Zeit (zurecht) verpönt, doch mittlerweile ist die Technik ausgereift, sodass die Bildqualität im Vergleich zu nativen 4K-Projektoren nur bei direkter Gegenüberstellung und sehr geübtem Auge zu erkennen ist. Für die Helligkeit (laut Hersteller bis 2450 Iso Lumen) sorgt ein ALPD-Laser der 3.0-Generation, der 30.000 Betriebsstunden überdauern soll und 4K-Inhallte mit 60 Hz oder bis zu 1080p Inhalte mit bis zu 240 Hz im 2D-Betrieb wiedergibt. Für helle und satte Farben werden HDR 10+, HDR 10 und HLG unterstützt.

Auf dem Papier sieht das schon mal ausgezeichnet aus, daher kam für den Sichttest die 4K UHD Blu Ray von Planet Erde 2 zum Einsatz, die in Bezug auf Farben und Kontraste kaum zu übertreffen ist. Für schnelle Bilder sorgt die 4K UHD HFR Blu Ray von Gemini Man, sowie die 4K UHD-Scheiben von Guardians of the Galaxy 2, Godzilla vs. Kong, Avatar – The Way of Water sowie eine Runde Fußball via Sky Sport UHD. Außerdem wurde mit PlayStation, Switch und Gaming-PC gezockt, unter anderem Fortnite, FC 24, Helldivers 2, Doom Eternal, Mario Kart, Beyond all Reason, Forza Motorsport und mehr.

Los ging es mit Standardeinstellungen auf einer kleinen 80 Zoll-Stativleinwand im verdunkelten Raum, um unter möglichst idealen Bedingungen Farben, Schärfe, Helligkeit und die MEMC-Technik bei schnellen Bildern auf eventuell auftretende Artefakte und Bewegungsunschärfe zu checken. Das Ergebnis lässt sich mit drei Buchstaben zusammenfassen: Wow! Ohne an irgendwelchen Einstellungen herumzuspielen, liefert der Dangbei DBOX02 satte Farben, nur bei hell/dunkel-Kontrasten (Weltraum-Szenen) könnte das Schwarz etwas kräftiger sein. Bezüglich Schärfe gibt es nichts zu meckern, es lassen sich selbst feinste Äderchen in Blättern sowie kleinste Härchen / Schuppen von Tieren gestochen scharf erkennen und dank der fortschrittlichen MEMC-Zwischenbildberechnung (Motion Estimation and Motion Compensation) ist auch von Bewegungsunschärfe oder Artefakten nichts zu sehen.

Dem Mobilitätsgedanken entsprechend wurde auch gestaunt, als 120 Zoll zum Zocken und für Filme / Fußball direkt an eine weniger ideale Feinputzwand mit Tageslichteinfall durch ein Fenster projiziert wurden (größer ging mangels einer passenden freien Wand leider nicht). Auch hier liefert der Beamer die bereits eindrucksvoll gezeigten scharfen und hellen Bilder sowie tolle Farben – natürlich nicht so hervorragend, wie auf einer Leinwand (ohne genaue Messung würde ich sagen, dass gut 20 % Helligkeit / Kontrast fehlen) -, aber immer noch sehr beeindruckend. So sehr, dass das Public Viewing der EM und der Zocker-Runde bei den Kumpels auch ohne Leinwand gesichert sein sollte.

Fürs Zocken gibt es übrigens einen eigenen Gaming-Modus, der für niedrige Latenz sorgt (die Kollegen bei Heimkinowelten.de haben 15ms gemessen). Zudem kann der Dangbei DBOX02 auch 3D bei 1080p-Inhalten wiedergeben, was heutzutage eine Rarität ist, denn die Auswahl an 3D-Beamern lässt sich mittlerweile an einer Hand abzählen.

Dangbei DBOX02 (Mars Pro 2) Technische Daten:

Display-Technologie DLP Helligkeit (ISO Lumen): 2450 Display-Chip 0.47" UHD DMD Lichtquelle Laser (ALPD® Laser Technology) Lebensdauer der Lichtquelle 30,000 Stunden Auflösung 4K UHD (3840×2160) Unterstützte Formate HDR 10+, HDR 10, HLG 3D Ja, 3D in Full HD MEMC Ja Bildwiederholrate bis 4K @60Hz, bis 1080p @240Hz (2D) AI-Helligkeitsanpassung Ja Augenschutz Ja Projektionsverhältnis 1.27:1 Bildgröße 60"~200" (Empfohlen 80"~120") Autofokus Ja, dToF + Kamera Autofokus Automatische Keystone-Korrektur Ja, ±30° Intelligente Bildschirm-Anpassung Ja Intelligente Hindernisvermeidung Ja Projektionsmodi Front, Rück, Frontdecken, Rückdecken Projection Offset 100% Zoom 100% - 50% Lautsprecher 2 x 12W Unterstützte Formate Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS-X Stromverbrauch 150W Lautstärke (Betriebsgeräusch) Standard Modus 24dB @25°C bei 1m Entferntung RAM 2GB DDR3 Interner Speicher 32GB eMMC5.1 Betriebssystem Google TV Content Netflix, YouTube, Prime Video, Hulu, Disney+... Chromecast Ja OTA Ja APP Store Google Play APP 10000+

* Dieser Helligkeitswert entspricht dem Durchschnittswert der Massenproduktion, gemessen nach der Norm ISO 21118, unter idealen Laborbedingungen im Hochleistungsmodus.

