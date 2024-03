Das Ende der Xbox-Konsolen? Erste Publisher hinterfragen die Xbox-Unterstützung

Angesichts der "stagnierenden" Verkaufszahlen der Xbox-Konsolen in Europa, machen sich einige Publisher Sorgen und äußern Zweifel darüber, ob eine Unterstützung der Plattform für sie noch einen Sinn ergibt.

Wozu der ganze Aufwand? Das fragen sich die Publisher

Chris Dring, der Chef von Gamesindustry.biz, behauptet, dass "Xbox als Hardware-Hersteller in echten Schwierigkeiten steckt". Was Dring auf der GDC letzte Woche mitbekommen haben will, erklärt er in einem Podcast.

Dort führt er weiter aus, was er von der GDC mitgenommen hat: "Die andere Sache, die ich gehört habe - ich habe es von einem sehr prominenten und einem nicht so prominenten Unternehmen gehört - ist, dass die Leistung der Xbox in Europa einfach stagniert".

"Wenn ihr unsere monatliche Berichterstattung über den Spielemarkt verfolgt, könnt ihr sehen, dass die Xbox-Verkäufe sinken, und zwar das ganze letzte Jahr hindurch und in diesem Jahr noch stärker. Ein großes Unternehmen, das im letzten Jahr ein großes Spiel veröffentlicht hat, sagte: 'Ich weiß nicht, warum wir uns die Mühe gemacht haben, es zu unterstützen'."

"Wir haben in einem früheren Podcast erwähnt, dass wir gehört haben, dass Einzelhändler in Europa erwägen oder bereits begonnen haben, ihre Xbox-Bestände in den Regalen zu reduzieren - Hardware, Spiele und so weiter", so Dring. "Jetzt gibt es Drittanbieter, die sagen: 'Wir geben uns viel Mühe, um eine Series S- und eine X-Version eines Spiels zu entwickeln, obwohl, um ehrlich zu sein, der Markt für uns PC und PS5 ist'."

"Und da Xbox einige der Spiele auf die PS5 verlagert - soweit ich weiß, werden die meisten von ihnen irgendwann auf die PS5 kommen, vorausgesetzt, es geht so weiter, wie Xbox glaubt -, denke ich, dass Xbox als Hardware-Hersteller in echten Schwierigkeiten steckt, und das war das, was für mich auf der GDC herauskam".