Das Steam Deck zählt nun über 14.000 spielbare Titel - ist euer Liebling dabei?

Zwei Jahre nach dem Release des Steam Decks gibt es bereits mehr als 14.000 kompatible Spiele. Von diesen sind inzwischen mehr als 4.607 verifiziert und laufen völlig ohne Probleme auf Valves Handheld-PC.

Die Liste der verifizierten Spiele wächst

Die Zahlen gehen aus einer Seite von SteamDB hervor, die alle 14.023 kompatiblen Spiele für das Steam Deck auflistet. Die 4.607 verifizierten Spiele funktionieren sofort nach dem Start perfekt auf dem Steam Deck, während 9.416 Titel nur als "spielbar" gelistet werden. Das bedeutet, dass die Nutzer manuelle Anpassungen vornehmen müssen, um das Game auf dem Steam Deck zu spielen. Noch im August 2022 gab es lediglich 5.000 verifizierte oder spielbare Titel.

Valve ist weiterhin dabei, ihren gesamten Katalog in diese Kategorien einzuteilen und ihnen eine von vier Bewertungen zu geben. Die anderen beiden Optionen hierbei sind "Nicht unterstützt", wenn das Spiel nicht auf dem Steam Deck funktioniert, und "Unbekannt", wenn der Status noch nicht geprüft wurde.

Wer sich fragt, welche Spiele der eigenen Bibliothek kompatibel sind, kann auf diese Kompatibilitätsseite auf Steam für das Steam Deck gehen und sich in seinem Steam-Konto anmelden. So seht ihr, welche eurer Games bereits getestet wurden und in welche Kategorie sie fallen.

Um verifiziert zu werden, muss ein Spiel einige Kriterien erfüllen. So muss es eine vollständige Controller-Unterstützung bieten, Eingabesymbole verwenden, eine Bildschirmtastatur bieten, die Auflösung des Steam Decks sowie gut lesbaren Text auf dem kleineren Bildschirm bieten. Es sollte also nahtlos nutzbar sein und eine angenehme Eingabe bieten. Zudem muss es mit dem System des Steam Decks vollständig kompatibel sein.