Das Wargaming Metal Fest bringt Megadeth nach World of Tanks und Co.

Wargaming feiert ab dem 28. August mit dem Metal Fest ein besonderes In-Game-Event in World of Tanks Modern Armor, World of Tanks Blitz, World of Warships und World of Warships Legends. Der Entwickler integriert die Thrash-Metal-Band Megadeth samt Maskottchen Vic Rattlehead in die Matches der Simulation.

Das Event soll eine Hommage an das Metal-Genre werden, bei dem exklusive Kommentare von Band-Chef Dave Mustaine (Gitarre, Gesang) und seinen Mitmusikanten James Lomenzo (Bass), Dirk Verbeuren (Drums) und Kiko Loureiro (Gitarre) sowie einige Stücke der Kapelle zu hören sein werden.

Weiterhin wird es In-Game-Gegenstände mit Band-Branding geben, die man in Herausforderungen freischaltet und Panzer die zwei Alben der Band nachempfunden sind. Den Höhepunkt soll ein 3D-Auftritt von Bandmaskottchen Vic Rattlehead darstellen, dem das Spiel auch erstmals eine Stimme verleiht.

Das Wargaming Metal Fest läuft vom 29. August bis zum 25. September in oben genannten Spielen. Mehr Infos dazu auf der offiziellen Seite zum Crossover.