Was hat World of Tanks mit Dune zu tun? Findet es heraus beim neuen Event.

Am 29. Februar 2024 startet der zweite Teil von Dune in den deutschen Kinos und Wargaming stimmt euch gemeinsam mit Legendary Entertainment in World of Tanks, World of Tanks Blitz und World of Tanks Modern Armor darauf ein.

In-Game-Events laufen (abhängig von der Plattform) vom 15. Februar bis zum 1. April 2024 und belohnen euch mit unterschiedlichen Belohnungen.

Das erwartet euch bei den Dune-Events

Auf dem PC ist vom 15. bis 25. Februar 2024 der Battle Pass "Dune: Part Two - Destiny Arrives" verfügbar. Helden und Schurken aus dem Film können dabei als Crewmitglieder rekrutiert werden, ebenso könnt ihr euch Gegenstände wie 2D-Stile, Dekorationen und Inschriften verdienen.

Mit dem Mittleren Tier-VIII-Premium-Panzer, dem KPZ.PR.68, könnt ihr einen besonderen Panzer in einem permanenten 3D-Stil mit besonderen visuellen Effekten bekommen. Weitere Infos zum Battle Pass findet ihr hier.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Das Event in World of Tanks Blitz läuft vom 23. Februar bis zum 7. März 2024. Dabei könnt ihr Gegenstände wie "ein Crysknife und Maker Hooks erhalten, Gurney Hallecks Profilhintergrund und Avatar sammeln" und euch "auf die Quests der 'Bestie' Rabban und der Fremen einlassen".

Hauptbelohnung ist der Groundtank, der von den Sardaukar-Truppen inspiriert wurde. Zusätzlich wird ein Harvester-Skin für die Maus in speziellen Bundles erhältlich sein.

Bleibt noch World of Tanks Modern Armor, wo der Event-Beginn für den 5. März 2024 geplant ist. Das Event ist hier in drei Phasen unterteilt und bietet jeweils einzigartige Aufgaben sowie besondere Inhalte.

"Nach Abschluss dieser Etappen können ikonische Charaktere wie Gurney Halleck, der mächtige Sardaukar-Krieger und die bedrohliche 'Bestie' Rabban als Kommandanten erhalten werden", heißt es. "Außerdem wird ein spezieller 3D-Kommandant, 'Bestie' Rabban, exklusiv für Konsolenspieler verfügbar sein."