Days of Play 2022: Jetzt mit vielen Angeboten für PS5 und PS4

Die diesjährigen Days of Play haben begonnen und bringen wieder eine Menge Angebote für PlayStation 5 und PlayStation 4 mit sich.

Im Zuge der Days of Play 2022 könnt ihr neben Spielen auch Controller und anderes Zubehör günstiger bekommen.

Die Aktion läuft in diesem Jahr bis zum 8. Juni 2022.

Unter anderem gibt es bei Amazon eine Übersichtsseite zu den Days of Play. Ihr bekommt hier Uncharted: Legacy of Thieves Collection und Ghost of Tsushima für jeweils 24,99 Euro. Für jeweils 39,99 Euro gibt’s Rachet & Clank: Rift Apart und Sackboy: A Big Adventure, für jeweils 19,99 Euro noch Marvel's Spider-Man The Last of Us 2 sowie Days Gone.

Auch mehrere DualSense-Controller sind auf einen Preis von 49,99 Euro reduziert, darunter die Farben Nova Pink und Galactic Purple, aber auch der ganz normale DualSense in Weiß.

Günstigere Spiele und Hardware findet ihr während der Days of Play 2022 obendrein direkt bei Sony im PlayStation Store (eine Übersichtsseite lässt noch auf sich warten) sowie bei PlayStation Direct.