Der Football Manager 2024 wird der letzte seiner Art - Was bringt die Zukunft für die Serie?

Beim Football Manager von Sega und Sports Interactive stehen große Veränderungen an. So sehr, dass man den kommenden Football Manager 2024 als "den letzten seiner Art" bezeichnet.

Diese Veränderungen werdet ihr in den kommenden Jahren sehen, zuerst einmal steht aber, wie erwähnt, der FM 2024 auf dem Programm.

Das bringt die Zukunft

Nach Angaben des Studios erwarten euch im FM 2024 eine Reihe von Verbesserungen und Bugfixes, ebenso will man viele bekannte Probleme aus den vorherigen Versionen lösen.

Ihr könnt auch Spielstände von einer Version in die nächste übernehmen. Das gilt auch für den kommenden Football Manager 2025, der noch mehr Änderungen mit sich bringen wird. Dazu gleich mehr.

Wie der Vorgänger kommt auch der Football Manager 2024 wieder in den Game Pass. Für Sports Interactive war das wohl ein großer Erfolg und hat augenscheinlich dazu beigetragen, dass der Football Manager 2023 der meistgespielte Titel der Reihe war.

Eine neue Ära

Nun aber zum FM 2025. Hier spricht man von "der nächsten Revolution beim Football Manager", vergleichbar mit der Einführung der 3D-Engine vor vielen Jahren.

Mit dem Football Manager 2025 wechselt man zur Unity-Engine. Ein internes Team hat sich eine Weile mit der Zukunft der Reihe befasst und sei zu dem Schluss gekommen, dass Unity die beste Engine für diese neue Ära der Reihe sei.

Erste Auswirkungen damit einhergehender Verbesserungen bei den Animationen seht ihr bereits im FM 2024, den Großteil aber erst im FM 2025, ebenso Verbesserungen bei den Spielermodellen, Stadien und Umgebungen.

Obendrein kommt der Frauenfußball zum Football Manager. Das war schon vor einigen Jahren geplant, seitdem war es aber still darum. Mehr Details dazu will man in Kürze bekannt geben.

Mit der detaillierten Vorstellung des Football Manager 2025 ist laut Sports Interactive wahrscheinlich im zweiten Quartal 2024 zu rechnen.