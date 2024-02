Der Game Pass hat jetzt so viele Abonnenten, wie Peru Einwohner

Vor etwas mehr als zwei Jahren hat Microsoft Zahlen zur Anzahl der Game-Pass-Abonnenten veröffentlicht. Ganze 25 Millionen Spieler waren es zu diesem Zeitpunkt. Aktuell soll der Xbox Game Pass laut Microsoft 9 Millionen voll bezahlte Abonnenten mehr sein.

Spencer spricht über Zahlen und beruhigt Xbox-Besitzer

Die Anzahl der Game-Pass-Abonnenten mit derzeit 34 Millionen zahlenden Spielern entspricht etwa der Einwohnerzahl von Peru. Die Zahl stammt von Phil Spencer höchst persönlich, der diese mit dem Journalisten Stephen Totilo für dessen Game-File-Newsletter besprach.

Besonders einen Punkt stellte Spencer dabei heraus. Es seien alle "Leute", also "voll zahlende Abonnenten". Die meisten Mitglieder seien über PC und Cloud dazugekommen, die neuen Mitgielderzahlen vom Game Pass Core seien "ziemlich gering".

"Wenn es eine feste Anzahl von Konsolenspielern auf der Welt gibt", erklärte er, "kann man Game Pass nicht ewig ausbauen, indem man es nur auf Konsolen anbietet. Wir sehen also ein wirklich signifikantes Wachstum auf dem PC, was großartig ist, und in der Cloud", so Spencer.

Dennoch werden Xbox-Konsolen nicht überflüssig, denn Microsoft will den Game Pass weiterhin nur auf Xbox-Plattformen anbieten.