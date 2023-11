Die beste Art, Among us zu spielen: Meta Quest 2, jetzt 34 Prozent günstiger

Nun ist die Meta Quest 3 schon ein paar Tage draußen und weckt mit den neuen Mixed-Reality-Features durchaus Begehrlichkeiten. Da aber nicht jeder über 500 Euro für die neueste Hardware locker hat, ist vielleicht auch der Vorgänger eine attraktive Wahl.

Vor allem, weil jeder mal Among Us in VR gespielt haben sollte, sind die nur mehr 298,68, die gerade dafür aufgerufen werden, ein mehr als fairer Preis. Das Spiel ist zwar nicht inkludiert, aber jeden Cent der 9,99 Euro doppelt und dreifach wert, den ihr dafür bezahlt.

Das Angebot schnürt Amazon für euch: Meta Quest 2 VR Brille, 128 GB Version für 298,68 statt 449,99 Euro.

Überhaupt ist die Meta Quest ein überraschend gutes Produkt, dafür, dass es komplett eigenständiges VR ohne Kabel und sonstige buchstäbliche und sprichwörtliche Stolperfallen bietet.

Eventuell ein guter Zeitpunkt, um in dieses Ökosystem einzusteigen. Jeder sollte mal ein Erlebnis in Virtual Reality gehabt haben.