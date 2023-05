Die Sims 4: Zwei weitere neue Sets kommen schon morgen - Das hier erwartet euch.

Electronic Arts und Maxis haben zwei weitere neue Sets für Die Sims 4 angekündigt.

Das Grunge-Revival-Set sowie das Leseecke-Set erscheinen bereits am 1. Juni 2023 für PC und Konsolen.

Was bieten die neuen Sets?

Das Grunge-Revival-Set verspricht "vom Grunge inspirierte Styles", die nicht der Norm entsprechen und euch eure eigenen Looks zusammenstellen lassen.

Mit abgenutzten Texturen, Lagenlooks und auffälligen Accessoires erstellt ihr alternative Outfits für eure Sims. Dazu zählen alte Band-Shirts, übergroße Kapuzenpullis, verwaschene Jeans und mehr.

Mit dem Leseecke-Set könnt ihr exakt das tun, was der Name schon verspricht: Eine Leseecke in den eigenen vier Wänden errichten.

Ihr habt etwa Sitzgelegenheiten am Fenster, stapelbare Bücherregale sowie gemütliche Sofas, auf denen es sich eure Sims beim Lesen bequem machen können.

