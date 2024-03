Ein Xbox-Handheld ohne Cloud-Lösung? Angeblich ist ein solches Projekt in Arbeit

Microsoft könnte an einem eigenen Handheld arbeiten. Aber nicht an irgendeinem Handheld, denn Berichten zufolge soll es sogar völlig ohne Cloud-Lösung auskommen und Spielern ein natives Erlebnis bieten.

Microsoft könnte an einem Xbox-Handheld arbeiten

Jez Corden von Windows Central spricht im Xbox-Two-Podcast darüber, dass Microsoft so einige neue Ideen auf Lager hat, wenn es um neue Hardware geht. Nachdem sich die Xbox Series X und S nicht so gut wie erhofft verkauft haben, könnte ein Handheld nun eine der neuen Projekte des Unternehmens sein.

Microsoft will laut Corden also weiterhin an Hardware festhalten und hat sogar mehrere Hardware-Projekte in Planung. Wie The Verge im Februar berichtete, hatte Phil Spencer die Frage nach einem solchen Handheld eher vage beantwortet. Ein klares "Ja" gab es nicht - von einem klaren "Nein" fehlte allerdings auch jede Spur.

Corden behauptet nun, dass Microsoft an einem solchen eigenständig nutzbaren Handheld arbeitet. Auf diesem sollen Spieler ihre Games nativ zocken können. Allerdings wisse er bisher nur davon, dass sich ein solches Projekt in der Prototypenphase befinde und er auch nur Aussagen über ebendiese treffen könne.

Mehr Informationen gibt es bisher nicht über dieses interessante Stück Hardware. Mal sehen, ob tatsächlich eine Ankündigung für ein solches Gerät kommt. Im Winter, genauer gesagt zu Weihnachten, will Xbox "einige aufregende Neuheiten im Hardware-Bereich" vorstellen, wie Sarah Bond, die Präsidentin der Xbox-Sparte, im Februar verkündete.

Hättet ihr Interesse an einem Xbox-Handheld? Was müsste das Gerät können, um euch zu überzeugen? Und wie könnte es neben Konkurrenten, wie dem Steam Deck bestehen? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare.