Endzone A World Apart: Kämpft jetzt auch auf PS5 und Xbox Series X/S ums Überleben

Das Endzeit-Aufbauspiel Endzone: A World Apart ist ab heute auf neuen Plattformen erhältlich.

Den Titel von Publisher Assemble Entertainment und Entwickler Gentlymad Studios könnt ihr jetzt in der Survivor Edition auf PlayStation 5 und Xbox Series X/S kaufen.

Nur für PS5 auch im Handel

Erhältlich ist die Survivor Edition von Endzone: A World Apart zum Preis von 49,99 Euro im PlayStation Store sowie im Microsoft Store.

Nur für die PlayStation 5 gibt es zudem eine Handelsversion, die in Zusammenarbeit mit Koch Media zum gleichen Preis angeboten wird.

Neben dem Hauptspiel umfasst die Survivor Edition außerdem noch die Erweiterung Prosperity.

Schauplatz in Endzone: A World Apart ist die Zukunft nach einer nuklearen Katastrophe, die nur wenige Menschen überlebt haben. 150 Jahre nach diesem Ereignis wagen sich die Menschen wieder an die Oberfläche. Ihr müsst ihnen helfen, dort zu übeleben.

Wie? Indem ihr ihre Siedlung ausbaut und sie vor radioaktiver Strahlung, Dürren, Sandstürmen, knappen Wasservorräten und obendrein auch noch Plünderern schützt. Soll ja keiner behaupten, dass das Überleben einfach wäre.

Das in Deutschland entwickelte Endzone: A World Apart, das bisher nur für PC veröffentlicht wurde, war zuletzt beim Deutschen Computerspielpreis 2022 als bestes deutsches Spiel nominiert.