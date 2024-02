Natürlich kommt dieses Jahr F1 24 und ihr habt auch im Vorgänger noch was davon

Electronic Arts und Codemasters haben F1 24 angekündigt, halten sich mit Details aber noch zurück.

Der neueste Teil der Reihe soll am 31. Mai 2024 für PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC, Xbox One und PlayStation 4 erscheinen.

Mit Boni für den Vorgänger

Vorbestellungen sind bereits möglich, wobei Besitzerinnen und Besitzer von F1 21, F1 22 oder F1 23 für begrenzte Zeit einen Rabatt von 15 Prozent auf die Vorbestellung der Champions Edition von F1 24 erhalten.

Passend zum Eröffnungsrennen der neuen Saison an diesem Wochenende kann man sich dann zudem mit den neuen 2024-Teamwagen in Zeitfahr-Herausforderungen in F1 24 stürzen. Ein weiterer Bonus sind die McLaren- und Alpine 2023 F1 E-Sport-Lackierungen, die später auch in F1 24 verfügbar sind.

Ende April erscheint eine zweite Welle mit neuen Saison-Lackierungen, ebenso bekommen Vorbestellerinnen und Vorbesteller weitere Boni.

Die Champions Edition umfasst zwei neue Formel-1-Symbole, 18.000 PitCoins und ein F1 World Bumper Pack mit Ressourcen für Einzel- und Mehrspieler-Events. Ebenso gibt es bereits ab dem 28. Mai 2024 Vorabzugang zum Spiel.

Unabhängig von der Edition erhaltet ihr einen VIP-Podium-Pass als Vorbestellerbonus, während ihr bei einer Vorbestellung der Standard Edition 5.000 PitCoins und ein F1 World Starter Pack bekommt.

Wie gesagt, mit spielerischen Details hält man sich noch zurück. Der volle Reveal ist für April geplant.