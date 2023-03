Fashion Police Squad im Test - Im Doom-Stil auf Modesünder ballern

Unterhaltsam, humorvoll, anspruchsvoll. Ein sehr gelungener Shooter im Doom-Stil mit einer gehörigen Portion Wahnsinn.

Wir alle kennen sie. Die Leute, die sich mit Tennissocken und Sandalen in die Öffentlichkeit trauen. Die vermeintlich coolen Typen, deren Hose fast bei den Knien hängt. Oder die Geschäftsleute in ihren langweilig grauen Anzügen. Jetzt könnt ihr die alle über den Haufen ballern! Allerdings nicht so, wie ihr denkt, weit gefehlt. Vielmehr seid ihr da, um die schlimmsten Verbrechen der Stadt zu bekämpfen: Modesünden! Willkommen beim Fashion Police Squad.

Spielerisch ist das genauso bekloppt, wie es sich im ersten Moment anhört. Aber: Es macht Spaß. Im Ernst, wer sich von der Prämisse nicht direkt abschrecken lässt, bekommt einen klassischen Ego-Shooter im Stil von id Softwares zeitlosem Klassiker Doom. Allerdings müsst ihr erst einmal über den sehr gemächlichen Start hinaus kommen.

Wer trägt denn so was?

Wobei es das auch mit Doom gemeinsam hat, denn der Klassiker geht noch halbwegs überschaubar los, bevor es später anspruchsvoller wird. In Fashion Police Squad läuft es ähnlich: Ihr werdet zuerst einmal langsam herangeführt, später lässt das Spiel mehr Gegner gleichzeitig auf euch los, mit denen ihr zurechtkommen müsst. Das ist dann kein Zuckerschlecken mehr.

Jeder Gegner braucht eine bestimmte Waffe, mit der ihr ihn besiegt.

Im Gegensatz zu Doom könnt ihr aber nicht jedem eurer Widersacher mit jeder Waffe beikommen. Unterschiedliche Modesünderinnen und Modesünder erfordern verschiedene Waffen und Gadgets. Das ist letztlich die Herausforderung in den Kämpfen. Ihr müsst genau im Blick behalten, mit wem ihr es zu tun habt, und zwischen den dafür am besten geeigneten Methoden wechseln. Anschließend liegen eure Gegner nicht etwa blutig oder in Stücke gesprengt am Boden, sondern freuen sich darüber, dass sie von euch neu eingekleidet wurden.

Wie gesagt, gerade zu Beginn fühlt sich alles recht monoton an. Ihr habt nur eine Waffe und es tauchen relativ wenig Gegner in den Straßen auf. Aber das ändert sich schnell, wenn ihr nur etwas länger dranbleibt. Und das lohnt sich. Statt Gesundheit und Rüstung gibt’s hier Cocktails und Swag, den ihr aufsammelt. Ebenso lässt sich eure Primärwaffe aufladen, um kurzzeitig mehr Schaden zu verursachen.

Der Sockenzwerg nimmt es mit Touristen und ihren Sandalen auf.

Alles unter Kontrolle halten

Und wehe, wenn ihr erst einmal genügend Energie für euren Spezialangriff gesammelt habt. Aktiviert ihr ihn, packt Officer Des – der Hauptcharakter – den Handschuh aus, teleportiert sich von einem anvisierten Gegner zum nächsten und sorgt mit einem gezielten Handschuhschlag ins Gesicht für Ruhe. Fabulous! Besonders effektiv bei größeren Gruppen, also nicht leichtfertig verwenden. Woanders setzt ihr euren Gürtel der Gerechtigkeit – ja, der heißt so - als Peitsche ein oder um euch damit von Fahnenstange zu Fahnenstange zu schwingen. Die Sockenzwerge sind indes kleine, aggressive Gartenzwerge, die kurzen Prozess mit Socken-tragenden Touris machen.

Mit der Peitsche schwingt ihr euch unter anderem durch die Gegend.

Ihr merkt schon, dass ihr nicht den Fehler machen und das alles hier todernst nehmen solltet. Zu keiner Sekunde! Seinen Reiz zieht Fashion Police Squad einerseits aus dem Humor, andererseits aber vor allem aus seinen Kämpfen, die erst nach ein wenig Einspielzeit so richtig in Fahrt kommen. Zu Anfang mag es nicht den Anschein haben, aber es wird richtig fordernd, all den herumfliegenden Projektilen auszuweichen und gleichzeitig die korrekten Waffen zur Bekämpfung eurer Feinde auszuwählen. Macht nicht den Fehler, Fashion Police Squad dahin gehend zu unterschätzen, sonst liegt ihr schnell am Boden. Stärkere Bossgegner dürfen natürlich ebenso wenig fehlen.

Fashion Police Squad - Fazit

Ja, Fashion Police Squad revolutioniert definitiv nichts in seinem Genre. Aber es macht Spaß und das ist doch das Wichtigste, oder? Es ist bekloppt, unterhaltsam und gleichzeitig fordernd. Letztlich eine gute Kombination für alle, die gerne einen Shooter à la Doom haben möchten, der aber kunterbunt und mit jeder Menge Swag daherkommt. Eigentlich kann man die Entwickler nur dafür loben, dass sie nicht auf ein gerne genommenes, düsteres Szenario setzen, sondern bewusst einen verrückteren und bunteren Weg gehen. Das bleibt bei mir auch eher im Gedächtnis hängen. Letztlich hat sich die Arbeit ausgezahlt und wenn ihr auf der Suche nach einem gelungenen Retro-Shooter seid, schaut euch das hier mal an!

Fashion Police Squad Wertung: 8 / 10

Fashion Police Squad - Pro und Contra

Pro:

Flüssiges, forderndes Gameplay

Verrückte Hommage an Doom

Der Humor kommt nicht zu kurz

Swag

Contra:

Zäher Einstieg

Entwickler: Mopeful Games - Publisher: No More Robots - Plattformen: Xbox Series X/S (getestet), PC, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox One - Release: 15.08.2022 (PC), 02.02.2023 (Konsolen) - Genre: Ego-Shooter - Preis (UVP): 16,79€ (PC, Switch), 16,99€ (PlayStation), 19,99€ (Xbox)