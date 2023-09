Final Fantasy 14 Online: Mit diesen Inhalten wächst das Licht in Patch 6.5

Final Fantasy 14 Online erhält bereits in absehbarer Zeit den Patch 6.51. Erst Mitte Januar startet dann Patch 6.55. Wie Director Naoki Yoshida auf der Tokyo Games Show ankündigte, wird das erste der beiden Updates am 3. Oktober ausgerollt.

Details zum nächsten großen Update von FFXIV Online:

Mit dem Update 6.5, das auf den Namen "Growing Light" hört, erhaltet ihr neue Aufträge des Hauptszenarios, Allianz-Raids, Prüfungen und mehr. Hier ist der Trailer zum Patch:

Diese Inhalte werden in Patch 6.5 eingeführt:

Neue Aufträge des Hauptszenarios (Teil 1)

Neuer Dungeon: Monduntergrund

Neue Prüfung: Zeromus

Neue Traumprüfung

Neuer Allianz-Raid: Mythen Eorzeas (Teil 3)

Erweiterung des Inhaltshelfers

Job-Anpassungen

PvP-Aktualisierungen

Aktualisierungen für das Inselparadies

Neue Wunschlieferungen: Margrat

Weitere Updates

Wie Yoshida auf der Tokyo Games Show enthüllte, könnt ihr euch im ersten Patch außerdem auf ein neues Unstetes Gewölbe, ein Kurioses Gewölbe, die Arena "Crystal Conflict sowie neue Aufträge zur Verbesserung von Werkzeugen freuen.

In Patch 6.55 hingegen kommen weitere neue Aufträge des Hauptszenarios, Tatarus Großunternehmung, Hildibrands Fälle, weitere Aufträge für Waffenverbesserungen und gemeinsame Aufträge der Endwalker-Stammesvölker ins Spiel.

Wenn ihr mehr zur neuen Dawntrail-Erweiterung erfahren wollt, müsst ihr euch noch ein wenig länger gedulden. Auf dem Final Fantasy Fan Festival in London, das am 21. und 22. Oktober 2023 stattfindet sowie des Fan Festivals in Tokyo im Januar 2024 werden weitere Informationen preisgegeben.