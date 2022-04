Fortnite nimmt Assassin’s Creed Valhallas Eivor bei sich auf

Nicht nur in Assassin’s Creed ist alles erlaubt - auch im Item-Shop von Fortnite ist bald so einiges los, denn Eivor hat sich mich einem thematisch passenden Bundle in das bunte Battle-Royale verirrt.

Eivor und Ezio kommen nach Fortnite

Eivor Varinsdottir aus Assassin's Creed Valhalla erscheint zusammen mit Ezio Auditore am 8. April im Shop von Fortnite. Die Outfits kommen jeweils mit verschiedenen Extras.

So beinhaltet das Ezio-Outfit die Spitzhacke "Ezios versteckte Klinge" sowie das Emote "Attentäterschlag". Eivors Skin besitzt hingegen einen alternativen Stil, in der die Kriegerin eine Kapuze trägt.

Kaputze auf oder ab? Eivor in Fortnute lässt euch die Wahl.

Zusätzlich gibt es das Rücken-Accesoire "Eivors Schild" und die Spitzhacke "Äxte des Rabenclans". Der Hängegleiter "Wolfsmals Langschiff" ist separat erhältlich. Um ihren Gegnern zu zeigen, dass sie das Herz einer wahren Kriegerin besitzt, kann Eivor ein "Wikinger-Kriegsschrei"-Emote nutzen.

Kauft ihr die Inhalte im großen "Geschichten-aus-dem-Animus-Paket" erhaltet ihr alle oben genannten Inhalte und ein paar kleine Extras. So etwa das Spraymotiv "Wolfsmal", den Ladebildschirm "Eivors Rage", ein Emote des Rabenclans und das Banner "Geschichten aus dem Animus".

Einen Preis nennt Epic Games auf seinem Blog noch nicht für die Bundles. Da werden wir uns wohl überaschen lassen müssen.