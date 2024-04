Fortnite lässt euch vier toxische Emotes sperren - Sowas müsst ihr euch nicht geben

Gibt ein Emote in Fortnite, das euch so richtig auf die Palme bringt? Dann könnt ihr dieses vielleicht jetzt in den Einstellungen sperren und es wird euch nicht mehr angezeigt. Fortnite ermöglicht die neue einstellung für vier toxische Emotes.

Ohne Publikum machen toxische Emotes viel weniger Spaß

Die neue Einstellung ermöglicht es euch endlich frei von den nervigen "Voll ablachen"s und "Niederlagen passieren"s zu werden. Keine nervigen Eselslachen oder Looser-Zeichen mehr - also nur, wenn ihr euch das auch so aussucht.

Nie wieder sehen und hören könnt ihr etwa auch "Peitschenknall" oder das häufig rassistisch genutzte "Schalenregen", bei dem ihr Bananen-ähnliche Früchte aus euren Fingerspitzen schießt. Obwohl sich die Spieler mit solchen Aktionen und Verwendungen von Emotes selbst zum Affen machen, ist es vielleicht das Beste, sie einfach auszublenden. Die Genugtuung einer Reaktion sollte man solchen Spielern am besten gar nicht erst geben.

Der Filter für die nervigen, toxischen oder anderweitig problematischen Emotes ist nicht standardmäßig aktiviert, ihr müsst also selbst ran und die Einstellung im Menü "Soziale Privatsphäre" finden. Die "Konfrontative Emotes anzeigen"-Einstellung müsst ihr per Schieberegler ausschalten. Ihr könnt entweder die genannten vier Emotes von allen Spielern sperren, nur bei Spielern in eurer Freundesgruppe anzeigen oder bei allen Spielern anzeigen. Die Einstellung lässt sich jederzeit ändern. Wer den Filter aktiviert hat, sieht den Spieler, der diese Emotes ausführt, dann nur regungslos dastehen.

Ob einige Emotes dadurch seltener gekauft werden oder sogar in der Shop-Rotation ausbleiben, lässt sich nur schwer sagen.