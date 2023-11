Jetzt 33% sparen: 65 Zoll Samsung QN95C QLED Oberklasse Gaming TV im Black Friday Deal (4K, 144 Hz, HDMI 2.1)

Samsungs Fernseher der QN95C-Reihe stellen die Spitzenmodelle der Neo QLED-Fernseher dar (darüber stehen nur noch die 8K Modelle) und bewegen sich preislich in höheren Sphären. Da aber am Black Friday alle mit Rabatten um sich werfen und auch Samsung mitmachen will / muss, gibt jetzt es den 65 Zoll Neo QLED 4K QN95C (2023) für nur 1.666 € bei Samsung zu holen. Bei Amazon legt man dafür schlappe 2.499 auf den Tresen und andere Shops sind noch teurer, ist also durchaus ein gutes Angebot.

Was bekommt man für sein Geld? Natürlich alles, was technisch angesagt und möglich ist, um das Fernsehvergnügen und das Zocken mit PS5, Xbox X|S oder Gaming PC so angenehm und beeindruckend wie möglich zu gestalten. Einzig den Schriftzug „Dolby Vision“ wird man auf dem Karton nicht finden. Das liegt aber nicht an der Technik (die kann es nämlich), sondern daran, dass Samsung nicht mit der Konkurrenz anbandeln will. Samsung geht hier lieber einen eigenen Weg mit verschiedenen HDR-Standards – beispielsweise ist das neue „HDR10+ Adaptive“ das Pendant zum neuen „Dolby Vision IQ“ – die aber am Ende aber ein ähnliches Ergebnis liefern. Hier die wichtigsten Eckdaten: