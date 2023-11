Perfekter Gaming TV für PS5 & Xbox X|S: 55 - 85 Zoll Samsung QLED Q70CAT im Black Friday Angebot bei Amazon

Samsung mischt bei den Black Friday Angeboten mit zahlreichen Modellen kräftig mit und dazu gehört auch die 2023er-Version des Samsung QLED 65Q70CAT (GQ65Q70CATXZG), den viele verschiedene Shops derzeit zu reduzierten Preisen anbieten. Der Fernseher wurde schon mehrfach für sein gutes Bild ausgezeichnet und bringt dank HDMI 2.1 und 120 Hz auch fürs Zocken mit PS5 und Xbox X|S alles Erforderliche mit.

Am günstigsten bekommt ihr den 65 Zoll Samsung QLED TV Q70CAT bei Amazon für 999 €. Lasst euch von den beworbenen „-42 %“ aber nicht blenden (Amazon rechnet hier mit dem OVP), denn der übliche Straßenpreis schwankt stark und liegt bei etwa 1.150 €. Natürlich gibt’s den Fernseher auch noch in anderen Größen im Angebot, allerdings ist nur noch der 85 Zoll Samsung QLED TV Q70CAT für 1.999 € bei Amazon am günstigsten (hier .

Den besten Preis für den 75 Zoll Samsung QLED TV Q70CAT gibt’s dagegen bei GamingOase für 1.378,90 € (1.299 € TV + 79,90 € Lieferung) und auch beim 55 Zoll Samsung QLED TV Q70CAT ist die GamingOase mit 738,90 € (679 € TV + 59,90 € Lieferung) der beste Anlaufpunkt.

Hier ein paar Eckdaten: