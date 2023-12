God of War: Kriegen wir ein Remaster der ursprünglichen Trilogie? Die Gerüchteküche brodelt.

Womöglich bekommt ihr in Zukunft ein Remaster der ursprünglichen God-of-War-Trilogie.

Das sagt jedenfalls Nick Baker von XboxEra, der demnach gehört hat, dass ein Remaster der ersten drei Teile "passieren könnte".

Erneuert, aber wie sehr?

"Ich war lange Zeit jemand, der sich über die Entwicklung von God of War beklagt hat und sich nach den Hack-and-Slash-Spielen von früher gesehnt hat", sagt er (via GGRecon. "Ich liebe sie einfach so sehr."

"Ich habe einem Freund, der auch die erste God of War-Trilogie liebt, erzählt, dass das passieren könnte, und er war sehr begeistert von der Idee. Und ich habe gehört, dass wir die ursprüngliche God-of-War-Trilogie vielleicht als Remastered-Version für PlayStation bekommen werden."

Zu einem möglichen Release-Zeitraum oder dazu, ob es eine direkte Portierung der PS3-Version wäre oder mehr, hat er allerdings keine konkreten Informationen. Gleichzeitig glaubt er nicht, dass God of War Ascension von 2013 Teil dieses Pakets ist.

"Die andere Sache, über die ich mir nicht im Klaren bin und zu der ich Details erfahren möchte, ist, ob es sich um eine reine Portierung dessen handelt, was wir auf PS3 bekommen haben. In diesem Fall bin ich etwas weniger begeistert. Oder handelt es sich um etwas Aufwändigeres, mehr im Bereich eines Remakes?"

Ein guter Anlass dafür würde sich in jedem Fall 2025 ergeben, denn dann feiert das allererste God of War seinen 20. Geburtstag.