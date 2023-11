GOG verschenkt ein Stealth-Abenteuer mit guten Bewertungen, aber nur für ganz kurze Zeit

Bei GOG könnt ihr euch aktuell Styx: Shards of Darkness kostenlos für den PC holen.

Noch bis Freitagnachmittag wird das Spiel verschenkt, allzu viel Zeit solltet ihr euch daher nicht lassen.

Mit Gratis-DLC

Die GOG-Version unterstützt allerdings keinen kooperativen Multiplayer-Modus. Dafür ist der DLC "The Akenash Set" mit Outfit und Dolch enthalten.

In Styx: Shards of the Darkness erkundet ihr eine offene Spielwelt und stellt euch den dort auf euch wartenden Herausforderungen.

Gegner könnt ihr töten oder ihr versucht, euch an ihnen vorbei zu schleichen. Dazu stehen euch verschiedene Fähigkeiten und Waffen zur Verfügung.

Im Durchschnitt hat das Spiel recht gute Bewertungen erhalten und war uns im Test ebenfalls eine Empfehlung wert.

Kann man sich auf jeden Fall mal anschauen, hier kommt ihr direkt zur Produktseite bei GOG.