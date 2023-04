Govee AI Gaming Sync Box Kit im Test - Kann die KI hier wirklich glänzen?

Tolle Beleuchtungseffekte, einfach einzurichten und individuell auf einzelne Spiele abgestimmt, dafür aber nicht günstig.

KIs sind derzeit ein heißes, aber auch ein umstrittenes Thema. Für unterstützende Arbeiten können sie tolle Dienste leisten, an anderer Stelle sind die Dinge, die sie erschaffen, zum Beispiel real anmutende Fotos, eher fragwürdig. Solange am Ende kein Skynet dabei herauskommt… Govee versucht künstliche Intelligenz auf eine andere sinnvolle Art einzusetzen, nämlich für die Verbesserung der eigenen Beleuchtungstechnik.

Das erste Ergebnis dieser Bemühungen ist das AI Gaming Sync Box Kit, das ab sofort erhältlich ist. Mit einem Preis von 299,99 Euro ist das nichts, was man mal eben so spontan kauft. Lohnt sich das Geld dafür und hält die Technologie, was sie verspricht?

Box & Zubehör: Bevor ihr euch überhaupt Gedanken über das AI Gaming Sync Box Kit macht, ist eine Sache wichtig zu wissen: Es ist nur für Monitore bestimmter Größen ausgerichtet. 27 bis 34 Zoll, um genau zu sein. Bei kleineren Monitoren bringen euch die Leuchtstreifen wenig, wenngleich ihr sie natürlich auch einfach an die Wand oder woanders anbringen könnt, das liegt ganz an euch.

Die Leuchtstreifen sind relativ leicht anzubringen.

Wenn ihr euch die Box kauft, findet ihr darin buchstäblich alles, was ihr zur Einrichtung braucht. Einerseits das obligatorische Handbuch, dann die HDMI-Box, zwei Light Bars, einen Leuchtstreifen, zwei HDMI-Kabel sowie den passenden Adapter für den Stromanschluss. Sogar ein eigener kleiner Schraubenzieher ist enthalten, wenn ihr selbst keinen zur Hand habt, um die Standfüße der Light Bars zu befestigen.

Die Einrichtung ist wirklich simpel und unkompliziert, im Grunde steckt ihr nur die HDMI-Box zwischen euren Rechner und den Monitor und verbindet dann die restlichen Bestandteile des Pakets mit der Box.

Verarbeitung und Einrichtung: Alles ist stabil verbaut und wenn ihr es nicht gerade durch die Gegend schmeißt oder fest dran zieht, sollte auch nichts kaputt gehen. Wo vorherige, ähnliche Systeme von Govee noch auf eine Kamera setzen, um die Farben der Beleuchtung auf die Szenen auf dem Bildschirm abzustimmen, verzichtet die AI Gaming Sync Box komplett darauf.

Die Box und ihre Anschlüsse auf der Rückseite.

Wie bereits erwähnt, steckt ihr es zwischen euren Bildschirm und das jeweilige Gerät, also etwa PC oder Konsole. Dabei kommt dann Govees Technologie CogniGlow zum Zuge, die für genauere Farben und eine schnellere Wiedergabe der entsprechenden Beleuchtungseffekte sorgen soll. Und das funktioniert auch ziemlich gut. Zusätzlich zu den Light Bars und dem Lichtstreifen sind auch an der HDMI-Box selbst noch farblich auf den Rest abgestimmte Leuchteffekte zu sehen.

Was die Box selbst angelangt: Euch stehen dort drei HDMI-Inputs zur Verfügung, einer davon unterstützt ARC. Außerdem gibt es zwei USB-C-Anschlüsse, die für die Light Bars und den Leuchtstreifen gedacht sind. Nicht fehlen darf natürlich der HDMI-Output, davon gibt es einen. Auf der Vorderseite der Box befindet sich ein Button, mit dem ihr die drei einzelnen Inputs zur Auswahl der Quelle durchschaltet, sowie ein Schalter, um die Box an- und auszuschalten. Das Ganze läuft also nicht ständig. Aber: Die Box schaltet sich nicht automatisch mit der Quelle ab, ihr müsst das manuell tun. Entweder, in dem ihr den Knopf drückt, über die Govee-App, die ihr sowieso zum Einrichten braucht, oder via Sprachkommando (Alexa und Google Assistant).

Funktionsweise und Qualität: Insgesamt besteht das Paket aus 24 LEDs (die Box ausgeschlossen). 14 davon befinden sich auf dem Leuchtstreifen, auf den beiden Light Bars sind es jeweils fünf Stück. Mithilfe der App könnt ihr jedes einzelne davon individuell einstellen, wenn ihr möchtet. Im Kern geht es hier aber darum, das, was auf dem Bildschirm zu sehen ist, mit der passenden Beleuchtung zu begleiten.

Ein ideales, sauberes Setup. Also das Gegenteil von meinem Schreibtisch.

Und dabei leistet die Box wirklich gute Dienste, ganz egal, ob ihr Videos/Filme abspielt oder Spiele zockt – dank integriertem Mikrofon reagiert sie auf Wunsch ebenfalls auf Musik. Auch im Hellen ist das noch ganz gut zu sehen, seine volle Wirkung entfaltet die AI Gaming Sync Box aber natürlich in einer dunklen Umgebung. Die Farben werden leuchtkräftig und hell dargestellt, können einen Raum wirklich gut erhellen (zumindest dort, wo die Sachen stehen) und liefern eine farblich sehr präzise Wiedergabe. Im Hinblick darauf verfehlt die Box definitiv nicht ihr Ziel.

Aber dieses Allgemeine ist eine Sache. Zusätzlich dazu ist die AI Gaming Sync Box noch gezielt auf einzelne Spiele abgestimmt, für die man Echtzeit-Reaktionen auf Spielinhalte bei bis zu 240 fps bietet. Dabei gibt es mehr als 30 individuelle Beleuchtungseffekte pro Spiel für besondere Aktionen, etwa bei der Nutzung von Fähigkeiten oder beim Töten eines Gegners durch euch oder euer Team in League of Legends. Die Box reagiert also nicht nur auf die Farben der Szene an sich, sondern auch auf das, was im Spiel passiert. Und das funktioniert recht zuverlässig und gut, ist ein zusätzlicher Indikator für euch, ohne dass ihr jetzt auf ein Spielfenster schauen müsstet.

Der Nachteil ist, dass dieses besondere Feature derzeit nur für League of Legends und Apex Legends unterstützt wird. Support für Valorant und Overwatch 2 ist zudem bereits eingeplant, zu weiteren Spielen liegen bislang aber noch keine Informationen vor.

Software: Für die Einrichtung und die individuelle Anpassung der AI Gaming Sync Box kommt die gleiche Govee-Home-App zum Einsatz wie bei den anderen Produkten des Unternehmens. Ihr müsst die App einfach nur mit dem Produkt koppeln und schon könnt ihr damit herumspielen. Die Einrichtung und Anpassung gehen kinderleicht von der Hand und geänderte Einstellungen zeigen sich direkt, wodurch ihr mehr oder minder in Echtzeit seht, welche Auswirkungen ein bestimmter Effekt hat. Einfach und unkompliziert.

Zu kaufen gibt es das Govee AI Gaming Sync Box Kit unter anderem bei Amazon.de oder direkt bei Govee.

Govee AI Gaming Sync Box Kit - Fazit

Alles in allemt liefer die neue AI Gaming Sycn Box von Govee überzeugende Resultate ab. Ganz allgemein gibt es bei der Wiedergabe von Videos, Spielen und als Reaktion auf Musik tolle Ergebnisse, besonders im Dunkeln sind die Farben leuchtend und kräftig zu sehen und erhöhen die Immersion. Ganz egal, ob ihr sie mit eurem PC oder einer Konsole verwendet. Ihr volles Potential entfaltet die Box, wenn ihr sie im Zusammenspiel mit einem der Spiele verwendet, auf die die KI speziell abgestimmt ist. Leider sind das aktuell sehr wenige. Angesichts des Preises von 300 Euro solltet ihr euch daher gut überlegen, ob ihr das für eines der erwähnten Spiele braucht. Wer keine Beleuchtung bei seinem Gaming-Setup hat und sich für den Kauf entscheidet, bekommt aber definitiv eine exzellente Vorstellung geboten.

Govee AI Gaming Sync Box Kit - Pro und Contra

Pro:

Akkurate, kräftige Darstellung von Farben passend zu dem, was der Bildschirm zeigt

Einfache Einrichtung

Reagiert auch auf Spielinhalte in unterstützten Spielen

Immersive Beleuchtungseffekte

Contra:

Reaktion auf Spielinhalte wird derzeit nur von wenigen Titeln unterstützt

Keine günstige Investition

Hersteller: Govee - Kompatibel mit: PC, Xbox, PlayStation, Nintendo Switch - Release: 27.03.2023 - Preis (UVP): 299,99€ (PC)