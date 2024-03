Govee Neon Rope Light 2 im Test - Kann die neue Generation wirklich überzeugen?

In den richtigen Bereichen optimiert und verbessert, sorgt auch dieser Leuchtstreifen für schöne Farben und lässt euren Raum aufleuchten.

Govee schickt sein Neon Rope Light in der zweiten Generation auf den Markt und verspricht für dieses ein paar Verbesserungen. Und das in zwei Varianten, denn es gibt das Neon Rope Light 2 in einer Drei-Meter- und in einer Fünf-Meter-Variante. Und jetzt auch mit Matter-Unterstützung. Rechtfertigt das den Preis von 79,99 € beziehungsweise 99,99 €?

Govee Neon Rope Light 2 Release: 11.03.2024

Hersteller: Govee

Preis: ca. 80 Euro (3m-Variante) bzw. 100 Euro (5m-Variante)

Box & Zubehör: In der Verpackung des Neon Rope Light 2 findet ihr alles, um bestens für die Installation des Lichtstreifens gerüstet zu sein. Neben dem Lichtstreifen selbst erwartet euch der passende Stromadapter inklusive Kontrollbox am Kabel, um den Leuchtstreifen dort einzuschalten und mit einigen wenigen Kommandos zu steuern. Um ihn an Wand oder wo auch immer anzubringen, findet ihr eine großzügige Auswahl an Klebehalterungen sowie Dübel und Schrauben im Paket.

Verarbeitung und Design: Wie der vorherige Leuchtstreifen ist auch das Neon Rope Light 2, den es in schwarzer und weißer Farbe gibt, sehr gut verarbeitet und hat wieder einen U-förmigen Look. Er ist flexibel und sogar laut Govee noch 14 Prozent flexibler als der Vorgänger. So im Detail kann ich das jetzt nicht messen, allerdings fühlt sich das Material definitiv biegsamer an und ist somit leichter zu formen. Und 14 Prozent leichter ist der Streifen obendrein noch.

Je nach Variante ist der Leuchtstreifen mit 252 oder 420 LEDs ausgestattet, was 84 LEDs pro Meter macht und damit dem Vorgänger entspricht. Pro Meter haben wird 14 LED-Controller, von denen sich jeder um sechs LEDs kümmert. Somit gibt es insgesamt 70 steuerbare LED-Segmente bei der langen Variante und 42 bei der kurzen Variante. Ihr könnt allerdings keine zwei Leuchtstreifen mit einem Adapter beziehungsweise einer Kontrollbox verwenden, wenngleich ihr sie natürlich individuell über die App miteinander gruppieren könnt.

Govee Neon Rope Light 2 - Bilder und leuchtende Farben

Installation, Betrieb und Performance: Die Installation ist relativ unkompliziert. Ihr könnt den Leuchtstreifen mithilfe der Halterungen – von denen es zehn gerade und drei zum biegen gibt – an eine Wand oder auf andere Untergründe kleben. Alternativ könnt ihr diese Halterungen entweder zusätzlich noch an der Wand fest bohren oder das direkt tun, ohne sie zu kleben. Wie ihr den Leuchtstreifen anbringt, bleibt komplett euch überlassen. Ihr könnt eigene Muster wählen oder euch über die App verschiedene Vorlagen anzeigen lassen.

Anschließend müsst ihr nur noch den Stecker in die Steckdose stecken und schon geht euch ein Licht auf. Das Farbenspiel kommt erwartungsgemäß am besten in dunklen Umgebungen zur Geltung, echte weiße LEDs sind zugunsten von RGB-Technik hingegen nicht verbaut. Da die einzelnen LED-Punkte so gut wie gar nicht auszumachen sind, habt ihr ein recht einheitliches und insgesamt sehr gutes Bild. Die Farben leuchten kräftig und lassen sich auf verschiedenste Art und Weise miteinander kombinieren.

Software: Neu ist wie gesagt die Matter-Integration, wodurch ihr den Leuchtstreifen nun auch über Apples Home-App steuern könnt. Wie bei anderen Sprachbefehlen ist die Auswahl aber eher beschränkt. Dimmen und eine simple Farbauswahl sind möglich, ebenso lässt sich der Leuchtstreifen an- und ausschalten. Wer es detaillierter möchte, muss auf die Govee-App zurückgreifen.

Dort findet ihr, wie ihr es von anderen Produkten des Unternehmens kennt, detaillierte Einstellungsmöglichkeiten, könnt einzelne Teile des Leuchtstreifens farblich individuell anpassen und so euer gänzlich eigenes Design zu erstellen. Ihr habt sogar die Möglichkeit, eure eigene Installation mithilfe der Kamera zu erfassen und so als Design in die App zu übertragen. Alternativ teilt ihr dem AI Lightning Bot eure Wünsche mit, entweder per Sprache oder Bild. Das klappt zwar ganz ordentlich, bisher jedoch nur auf Englisch.

Mitunter kann einen die App schon mit Optionen erschlagen und es kann einiges an Zeit vergehen, bis man ein eigenes Design ausgetüftelt hat, mit dem man zu 100 Prozent zufrieden ist. Sehr löblich ist die neue Option, Szenen und Animationen mit der Community zu teilen und Entwürfe von anderen herunterzuladen. Vielleicht findet ihr dort ja etwas, was euch gefällt.

Zu kaufen gibt es das Govee Neon Rope Light 2 unter anderem bei Amazon.de oder auch direkt bei Govee.

Govee Neon Rope Light 2 - Fazit

Govee hat das Neon Rope Light für die zweite Generation an den richtigen Stellen verbessert und optimiert. Mehr Flexibilität und weniger Gewicht erleichtern die Installation und ermöglichen mehr Designs, zugleich gibt es nun Matter-Support. Wenngleich dieser wie die anderen Sprachoptionen recht simpel ausfällt. Das Meiste kitzelt ihr nach wie vor mithilfe der App aus dem Leuchtstreifen heraus. Alles in allem keine Revolution, aber eine durchaus sinnvolle Evolution, die ihren Preis wert ist. Ihr müsst nicht zwingend eure alten Leuchtstreifen deswegen von der Wand reißen, aber wenn ihr neu kauft, dann eher diese Variante.