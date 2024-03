Helldivers 2 braucht mehr Flammenwerfer! Geflügelte Käfer wollen alles vernichten

Weil die Krabbler am Boden Entwickler Arrowhead nicht genug waren, kommen jetzt fliegende Insekten zu Helldivers 2, dessen flügel ein wenig aussehen, wie die eines Drachen. Die geflügelten Weltraumkäfer haben jedoch nichts von der Eleganz eines Drachen und schreien geradezu nach Flammenwerfern.

Die nächste Bedrohung ist da und sie kann fliegen!

Diese Woche brachte der Entwickler einen Patch heraus, der dafür sorgte, dass die schwer gepanzerten Terminiden etwas seltener auftauchen. Daneben gab es weitere Verbesserungen an der Benutzeroberfläche sowie Lösungen für Probleme, die zu Abstürzen führen konnten.

In diesem Patch befanden sich allerdings auch neue Feinde, wie einige Nutzer in den sozialen Medien bemerkten. Geflügelte Käfer, die euch nicht nur auf dem Boden nerven, sondern auch in der Luft. Da freut man sich doch, dass es jetzt Exosuits gibt.



"Ich möchte solche absurden Behauptungen offiziell widerlegen. Jeder weiß, dass 'Käfer nicht fliegen können'", scherzte der Entwickler passend zum satirischen Humor des Spiels. "Und ich bin nicht der Einzige, der so denkt. Das Ministerium für Wahrheit stimmt zu, dass dies Propaganda von Käfersympathisanten ist, die gute Menschen einer Gehirnwäsche unterziehen wollen."

Explain this then 👀👀👀👀👀 pic.twitter.com/YajFgPr71Z — Sakka 作家 (@ShizukaSakka) March 12, 2024

Seid ihr auch noch Schlafschafe oder glaubt ihr an die fliegenden Sechsbeiner? Dann könnt ihr an der großen Operation der Super Earth Ministry of Intelligence teilnehmen, bei der Helldiver die betroffenen Gebiete mit einem speziellen Pestizid behandeln. Angeblich soll das die Käfer "dauerhaft unter Quarantäne stellen". Können wir dieser Aussage glauben? Oder hat Arrowhead mehr mit den fliegenden Insekten vor, als sie uns derzeit verraten?

MAJOR ORDER: Activate the Terminid Control System, Helldivers! pic.twitter.com/0UmUD4GESL — HELLDIVERS™ 2 (@helldivers2) March 12, 2024

Auch, wenn fliegende Käfer nicht gerade für Freudensprünge bei mir sorgen, so ist es trotzdem schön zu sehen, wie regelmäßig sich die Entwickler neue Inhalte, Feinde und Missionen ausdenken, die die Helldiver wieder zurück in ihre Schiffe rufen. Das Imperium weiß eben, wie es seine Kämpfer manipulieren muss, damit diese stets loyal bleiben.