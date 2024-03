Helldivers 2 Patch Notes: Update 1.000.102 ändert schwer gepanzerte Gegner

Helldivers 2 Patch 1.000.102 wurde von den Entwicklern für alle Plattformen am Dienstag, dem 12. März 2024, veröffentlicht. Es ist ein eher kleines Update, das sich vor allem der in der Community heiß diskutierten Menge an schwer gepanzerten Zielen (insbesondere von Stürmern und Säuretitanen) auf höheren Schwierigkeitsgraden annimmt. Außerdem gibt es ein paar Korrekturen an UI-Elementen, Bugfixes und Absturzbehebungen. Die kompletten Helldivers 2 Patch Notes für das neue Update 1.000.102. findet ihr nachfolgend.

Helldivers 2 Patch Notes 1.000.102 Inhalt:

Gegner-Balancing

Die Menge an schwer gepanzerten Zielen, die auf höheren Schwierigkeitsgraden spawnen, insbesondere bei Terminiden, war online und intern ein großer Diskussionspunkt. Die Absicht ist, dass die Gruppen eine Art von Panzerabwehr mitbringen müssen, aber nicht in dem Maße wie bisher. Zu diesem Zweck haben wir die Spawn-Rate von Stürmern und Säuretitanen auf Schwierigkeitsgrad 7 und höher reduziert. Darüber hinaus haben wir das Risiko von Spawn-Spikes von Stürmern und Säuretitanen reduziert.

Bitte beachtet, dass wir die Verteilung der Gegnertypen geändert haben, nicht den Schwierigkeitsgrad reduziert haben. Erwartet stattdessen, dass andere Gegnertypen in größerer Zahl auftauchen werden.

Wir sind beeindruckt von der Fähigkeit der Community, Dinge wie die "Bein-Meta" der Stürmer in unserem Spiel zu finden, aber die schweren Panzerabwehrwaffen auf die Beine statt auf den offensichtlichen Schwachpunkt zu verwenden, scheint den Erwartungen zu widersprechen.

Wir ändern nichts an den Beinen der Stürmer, wir senken jedoch die Gesundheit des Kopfes der Stürmer. Er sollte jetzt an einem Punkt sein, an dem ein gut platzierter Schuss aus einem rückstoßfreien Gewehr oder einer EAT-17 einen Stürmer sofort tötet.

Zusammen mit der leider undokumentierten Änderung des letzten Patches, die die Panzerungsdurchdringungsfähigkeit von weniger gut platzierten Schüssen für EAT-17s und rückstoßfreien Gewehren erhöht hat, sollten Stürmer nun von gut ausgerüsteten Gruppen leichter zu erledigen sein.

Zurück zum Helldivers 2 Patch Notes 1.000.102 Inhaltsverzeichnis

Gamplay-Änderungen

Der Operationsmodifikator "Elektronische Gegenmaßnahmen" (Chance, ein zufälliges Stratagem anstelle des eingegebenen zu erhalten), wurde entfernt, um überarbeitet zu werden. Es wird in einer zukünftigen Version wieder eingeführt.

Anmerkung der Entwickler: Wir fanden, dass dieser Modifikator nicht klar genug kommuniziert wurde und insgesamt mehr Frustration als Begeisterung mit der Art und Weise, wie er derzeit implementiert war, verursachte. Diese Änderung wurde in 1.000.100 vorgenommen, aber versehentlich nicht in den Patch Notes erwähnt.

Zurück zum Helldivers 2 Patch Notes 1.000.102 Inhaltsverzeichnis

Bug Fixes

Fehlende Texte auf mehreren HUD und UI-Elementen wurden behoben.

Mehrere Unstimmigkeiten zwischen Untertiteln und Stimmen in den Nachrichtenvideos wurden behoben.

Verschiedene Absturz-Gründe mitten im Spiel und beim Einsatz in Missionen wurden behoben.

Zurück zum Helldivers 2 Patch Notes 1.000.102 Inhaltsverzeichnis

Bekannte Fehler und Probleme

Auch wenn die Entwickler bei Arrowhead Game Studios im Wochentakt neue Patches nachschieben, um Probleme zu beseitigen, haben sie noch viel Arbeit vor sich. Derzeit stehen auf ihrer To-do-Liste folgende bekannte (und hoffentlich bald behobene) Fehler und Probleme:

Das Spiel stürzt ab, wenn man versucht, eine Spritze zu benutzen, während man sich in einem Exosuit befindet.

Rosa Artefakte können am Himmel erscheinen, wenn große Explosionen ausgelöst werden.

Das Roboter-Landeschiff verschwindet scheinbar und gleitet nach dem Abschuss zurück.

Schüsse aus bogenbasierten Waffen zählen möglicherweise nicht für Kills in der Missionsabschluss-Statistik.

Spieler können andere Spieler nicht von der Freundesliste entfernen, wenn sie über einen Freundschaftscode befreundet sind.

Plattformübergreifende Freundschaftseinladungen werden möglicherweise nicht auf der Registerkarte für Freundschaftsanfragen angezeigt.

Manche Spieler können keine Freundschaftsanfragen annehmen. Dies ist meist ein plattformübergreifendes Problem.

Spieler können möglicherweise nicht die Ausrüstung auswählen oder zum Schiff zurückkehren, wenn sie einer Multiplayer-Spielsitzung über die PS5-Aktivitätskarte beitreten.

Der Exosuit kann sich selbst mit Raketen zerstören, wenn er beim Drehen feuert.

Die Anzeige des Text-Chat-Feldes wird durch das filmische Letterboxing während der Extraktion behindert.

Die offizielle Meldung zu Helldivers 2 Patch 1.000.102 findet ihr hier.

Zurück zum Helldivers 2 Patch Notes 1.000.102 Inhaltsverzeichnis

Mehr zu Helldivers 2 findet ihr hier: