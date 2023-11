Wer hat ihn nicht schonmal mit großen Augen angesehen: Den Herman Miller Embody. In der Gaming-Version gut gepolstert und mit schicken Farben macht der ohnehin schon stylische Stuhl ordentlich was her. Der Premium-Preis wird dank des Winter-Sales beim Hersteller gut heruntergedrückt. Wer über einen Kauf nachdenkt, sollte jetzt zuschlagen.

Herman Miller Embody für Gamer ist 25 Prozent günstiger

Einer der wohl einzigartigsten Stühle überhaupt ist wohl der Herman Miller Embody. Mit seiner unverkennbaren Gitterstruktur am Rücken, das für flexible Bewegung am Arbeits- oder Gamingplatz sorgt, fällt der Stuhl in jeder Umgebung auf. Die Sanduhrform sorgt zudem für große Armfreiheit, während die Sitzfläche eurem Allerwertesten eine riesige Fläche bietet, auf die man sich sogar im Schneidersitz platzieren kann.

In Zusammenarbeit mit Logitech ist der Gaming-Embody entstanden und bietet die vielen Vorteile des Embodys. Darunter komplett verstellbare Armlehnen, anpassbare Sitztiefe, Neigungsbegrenzung, die flexible Rückenlehne und Rollen für Teppich und Hartboden. Mindestens 44 Prozent des Stuhls bestehen aus recycelten Materialien und kann fast vollständig recycelt werden, sollte der Stuhl nach vielen Dienstjahren mal in Rente gehen. Das lästige Zusammenschrauben erspart euch Herman Miller auch noch und gibt 12 Jahre Garantie.

Statt 1.715 Euro kostet euch der Herman Miller Embody aktuell nur noch 1.286,25 Euro. Eine krumme Zahl, mit der ihr fast 430 Euro beim Kauf einspart.

Ähnliche Angebote gibt es auch für andere Modelle von Herman Miller. So erhaltet ihr 25 Prozent Rabatt auf Embody, Aeron und Vantum, sowie 20 Prozent Rabatt auf Sayl und Nevi. Auch andere Produkte, wie Tische, Monitorarme oder LED-Leuchten sind derzeit reduziert.