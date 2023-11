HP Omen Gaming-PC mit 4070 für 1.888 Euro – euer Spiele-Freund für die nächsten Jahre

Zur Black Week schnürt Notebooksbilliger auch das eine oder andere attraktive Gaming-PC-Angebot.

So zum Beispiel den HP Omen Desktop Gaming PC GT15-1101g, was sicherlich kein allzu klangvoller Name ist. Doch das bedeutet nicht, dass der Rechner selbst kein attraktives Angebot wäre.

HP Omen Gaming-PC mit 4070 für 1.888 Euro bei Notebooksbilliger, 111 Euro unterhalb der unverbindlichen Preisempfehlung.

Der i7-13700KF Prozessor schlägt sich auch gegen seinen gerade eben erschienenen Nachfolger noch bestens, 1TB SSD sind eine ordentliche Ausstattung für den Anfang und 32 GB Kingston Fury Ram mit 5200MHz sind aktuell auch alles, was ihr braucht.

Als Grafikkarte werkelt eine Geforce RTX 4070 in dem guten Stück, was aktuell eine fantastische Grafikkarte in Sachen Preis-Leistungs-Verhältnis ist, schlägt sie doch die RTX 3080 in vielerlei Hinsicht.

In der Kombination hält der Rechner jedenfalls noch die nächsten paar Jahre bestens durch.